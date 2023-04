Nome nuovo per l’attacco nerazzurro: si chiude a 10 milioni

Potrebbero bastare meno di 10 milioni per portare a Milano un nuovo profilo interessante per l’attacco: un nome nuovo, finora sempre lontano dalle trattative più chiacchierate del calciomercato

Come rinforzare il reparto offensivo dell’Inter a basso costo? Le opzioni a zero sono note: piacciono Thuram e Firmino, e per entrambi bisognerà vedersela con una concorrenza forte e pronta ai soliti colpi bassi. Il francese comunicherà presto le sue intenzioni per il futuro (anche se in molti pensano che abbia già comunicato all’Inter l’intenzione di non accettare la proposta). Per il brasiliano toccherà attendere l’estate.

Intanto si parla di un interesse nerazzurro per il venticinquenne statunitense Haji Wright, centravanti bravo anche a giocare come esterno offensivo, che sta facendo bene in Turchia con la maglia dell’Antalyaspor. Secondo alcune fonti Piero Ausilio avrebbe già parlato più volte con il procuratore del ragazzo. All’Antalyaspor sono tutti pazzi di lui. Wright è infatti vice capocannoniere della Super Lig turca. Anche negli Stati Uniti Haji è ben noto. Tutti lo considerano una delle pedine fondamentali della Nazionale statunitense (ha già segnato due reti nelle sette gare giocate).

La squadra turca se ne priverebbe per 10 milioni, bonus inclusi: a queste cifre per l’Inter sarebbe un affare, dato che non si scorgono in giro altri nomi per l’attacco così promettenti a un prezzo tanto contenuto. Cresciuto nei New York Cosmos, il centravanti ha esordito in MLS nel 2015, ma si è fatto subito notare dal calcio che conta e ha avuto esperienze in vari campionati europei. Ha giocato nella Bundesliga tedesca, nella Eredivisie olandese, nella Superliga danese e ora sta facendo il suo all’Antalyaspor, nella Super Lig turca.

Intanto Wright ha fatto pure il suo debutto con la squadra nazionale maggiore degli Stati Uniti nel 2022 prendendo parte alla Coppa del Mondo FIFA 2022 in Qatar. Per Ausilio il ragazzo è promettente. Bravo in rifinitura, a finalizzare di destro e di testa e soprattutto molto veloce.

10 milioni per l’americano: un nuovo nome per l’attacco nerazzurro

Negli USA Wright è considerato un predestinato. E infatti il suo primo contratto con i New York Cosmos ha segnato uno degli ingaggi più alti per i giocatori statunitensi in MLS. Appena ha potuto si è svincolato ed è passato in Germania, allo Schalke 04, squadra in cui aveva già militato durante uno stage da ragazzino. Per un anno ha giocato nell’Under 19 poi nel 2017 è passato in prima squadra. In quell’annata ha giocato sette partite in campionato, e ha segnato un goal (su assist del connazionale Weston McKennie).

Nel luglio 2019, Wright si è unito a VVV-Venlo, squadra olandese, a parametro zero. In Eredivisie ha disputato una ventina di partite senza mai segnare. L’anno dopo, di nuovo a zero, è passato a giocare in Danimarca, per lo Sønderjyske. Non ha sfigurato, ma per problemi di comportamento è stato messo fuori squadra. Così è passato in prestito all’Antalyaspor con un’opzione di acquisto. Lo Sønderjyske lo ha ceduto dopo un anno, quando ormai il ragazzo era già diventato un bomber in Turchia. In due anni, con i turchi, è sceso in campo quarantaquattro volte e ha segnato ventidue goal.

Quest’anno è giunto l’exploit: sono dodici i goal in diciannove partite. L’americano è seguito anche dall’Atalanta, dal Torino e dall’Hull. Si è parlato anche di un interesse del Newcastle. Tutte queste pretendenti sono arrivate quando Haji Wright ha strabiliato mezzo mondo in Qatar con il suo goal all’Olanda. La palla entrata seguendo una traiettoria stranissima ha meravigliato esperti di calcio e di fisica!