Cessione Milinkovic, spunta l’intreccio tra Inter e Lazio

L’addio del serbo può consumarsi in estate. Niente Inter però, nel suo futuro c’è una vera e propria big. La Lazio prova ad anticipare i nerazzurri e pensa al blitz dalla A

Il contratto in scadenza nel 2024 di Sergej Milinkovic-Savic sta facendo sì che il pupillo di Maurizio Sarri venisse esposto, già da un po’ di tempo a questa parte a dire il vero, a tutti gli assalti esteri.

In tanti hanno, non a caso, già posto nel proprio mirino il serbo in vista del futuro: il quale potrebbe arrivare seriamente a fare le valigie nel corso della prossima estate. Lotito su questo è stato abbastanza chiaro, occorrono come minimo 40 milioni di euro, altrimenti il calciatore resterà dalle parti della Capitale sino al prossimo anno, anche a costo di perderlo a zero nella stagione successiva.

Ad essere sinceri, sarebbe proprio a quel punto che, in caso di addio da parte di Milinkovic-Savic, la Lazio si troverebbe obbligata ad agire sul mercato. Bene, un nome su cui i biancocelesti potrebbero di conseguenza provare a virare, è uno di quelli che recentemente è stato accostato con una certa insistenza anche all’Inter. Stiamo parlando di uno dei profili più esperti della nostra Serie A e che, già in passato, ha vestito la maglia della Juventus: piazza nella quale ha trascorso ben 2 stagioni mettendo a segno 6 reti e 5 assist. Probabilmente il nome lo avrete già capito tutti, o forse no.

Calciomercato Inter, la Lazio può pensare a Pereyra in caso d’addio immediato di Milinkovic: la situazione

Nel caso in cui Sergej Milinkovic-Savic dovesse seriamente dire addio a fine stagione, c’è la Lazio che, a quel punto, potrebbe provare a gettarsi su Roberto Pereyra, prossimo dal dare i suoi saluti dall’Udinese.

Come ormai risaputo, infatti, Pereyra ha un contratto che lo vede legato al fianco dei friulani sino al prossimo giugno ed è perciò in scadenza di contratto. E’ questo, non a caso, ciò che ha spinto tutta una serie di club a fare una sorta di pensierino nei suoi confronti nell’ultimo periodo. Per esempio, giusto per citarne una, c’è stato l’agente del calciatore – niente meno che Federico Pastorello, stesso e identico rappresentante di Stefan de Vrij – che ha proposto, in prima persona, il classe ’91 ai nerazzurri.

Ad ogni modo però, perlomeno momentaneamente, l’Inter non vede Pereyra come una vera e propria priorità e potrebbe essere proprio questo a spingere la Lazio a sondare già prossimamente il terreno per il calciatore.