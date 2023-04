Salta tutto con la Lazio: clamoroso, dall’Inter al Milan

I rossoneri provano a mettere in atto il tradimento ad alto rischio tra i nerazzurri ed un ‘fedelissimo’ di Inzaghi. Ecco a cosa punterà l’Inter per evitare il tutto

Il rendimento shock offerto dall’Inter nell’ultimo arco di tempo in campionato, dove trovano posto in particolar modo le 10 sconfitte complessive ed i 32 gol subiti, hanno fatto si che più di qualcuno finisse sul banco degli imputati dalle parti di Appiano, Simone Inzaghi in primis.

Il tecnico piacentino è, infatti, stato accusato di non essere quasi mai riuscito a mantenere alta l’attenzione dei suoi nel mentre si è andati ad affrontare le cosiddette squadre ‘provinciali’ (un parere che non trova fin troppi disaccordi). Per il resto, all’ex Lazio vanno comunque riconosciute tutta una serie di buone cose, tra cui quella dell’ingaggio di Francesco Acerbi.

E’ stato lui, non a caso, a spingere più di tutti per l’operazione che ha poi portato l’esperto difensore ‘made in Italy’ a cambiare casacca e a passare, quindi, in seguito da Roma a Milano. Il classe ’88, nel corso di questa sua avventura trascorsa sin qui all’Inter, si è distinto per tutta una serie di ottime prestazioni: al che è oramai riuscito a privare Stefan de Vrij di una maglia da titolare.

Sono tanti, ad oggi, i motivi che stanno spingendo l’Inter a pensare al rinnovo del prestito dai biancocelesti…Anche se, nel caso in cui questo scenario non dovesse andare in porto, c’è un altra situazione dove a poterne beneficare potrebbe essere il Milan.

Calciomercato Inter, il Milan torna a pensare ad Acerbi: Maldini può farsi avanti in caso di non riscatto

Stando, infatti, a quanto riferito direttamente da ‘La Gazzetta dello Sport’ nelle ultime ore, il Milan può arrivare a tentare una nuova avanzata offensiva nei confronti di Francesco Acerbi in caso di non riscatto dall’Inter.

La ‘rosea’ riferisce, non a caso, che il classe ’88 era già finito sotto l’attenzione di Paolo Maldini nella scorsa estate: con gli stessi rossoneri che restano, tutt’ora, alla ricerca di un altro profilo d’esperienza. Complici i forti diverbi avuti in passato assieme alla Lazio, con lo stesso calciatore che resta fuorché dai piani di Sarri e società, è ormai chiaro a tutti quanti che Acerbi non tornerà più una sola volta nella sua vita a vestire da punto e accapo la casacca biancoceleste. E’ questo, difatti, ciò che sta spingendo l’Inter a puntare anche in futuro sul 35enne italiano.

C’è da essere sinceri però. A prescindere da tutto e tutto, complice anche la forte età avanzata da parte del difensore, i nerazzurri non verseranno mai e poi mai agli ‘aquilotti’ i 4 milioni concordati ad inizio stagione per il riscatto dell’ex Sassuolo. Ciò a cui punteranno, invece, Marotta e Ausilio non è altro che il rinnovo del prestito o, al massimo, un mini indennizzo.