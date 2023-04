Proposta alla Casadei, un altro talento rischia l’addio

La Premier resta in agguato con l’Inter che deve guardarsi attorno anche dagli altri assalti esteri. I nerazzurri provano a blindarlo così. Ecco come stanno le cose

Lo stesso percorso intrapreso tanti e tanti anni fa da Willy Gnonto, calciatore che dette addio diverse stagioni fa alla ‘Beneamata’ per poter cercare fortuna altrove, e nella scorsa estate da Cesare Casadei, il quale è finito per fare le valigie per via della precaria situazione economica dei nerazzurri, potrebbe farlo ora un altro giovane talentuoso della Primavera dell’Inter: ad una sola condizione però.

A onor del vero, infatti, l’ex gioiello nerazzurro è stato ceduto nel corso del mercato estivo scorso a fronte di un’offerta da 15 milioni di euro più 5 di bonus per poi accasarsi al Chelsea. Una volta messo piede in quel di Londra, però, il classe ’03 non ha trovato particolari fortune al fianco della seconda squadra londinese ed è per questo, poi, che gli stessi ‘Blues’ hanno optato per l’idea di cederlo in prestito al Reading (club militante nel campionato di seconda fascia inglese, ossia in Championship).

Il discorso è uno solo. I nerazzurri avevano tutte le intenzioni di provare a puntare su Casadei per il futuro ma, come già accennato, vista la loro difficoltosa situazione economica, i dirigenti dell’Inter hanno poi deciso di venderlo in modo tale da evitare la cessione di qualche altro big nella passata estate. E’ vero, momentaneamente le casse nerazzurre stanno, man mano, incominciando a respirare una minima e buona boccata d’aria – anche e soprattutto per via del loro percorso in Champions – ed è per questo che, nei mesi a venire, si potrebbe anche evitare la partenza di qualche altra giovane promessa (cosa che è, invece, già accaduta negli scorsi anni).

Tra i tanti giovani talenti che l’Inter possiede, infatti, c’è n’è uno che, su tutti, si sta rendendo protagonista di grandissime cose in stagione. Stiamo parlando di Francesco Pio Esposito: centravanti per cui i nerazzurri hanno già escogitato un proprio piano.

Calciomercato Inter, i nerazzurri puntano a blindare Esposito con un contratto da professionista: la situazione

Dopo essere stato considerato il più talentuoso dei tre fratelli, anche a detta di quanto ribadito un po’ di tempo fa dal secondogenito Sebastiano, Francesco Pio Esposito si appresta ora a voler fare una cosa che suo fratello maggiore non è stato in grado di fare sino ad ora: ossia quello di avere un futuro all’Inter.

Il classe ’95 è, infatti, su un’ottima strada: al che ha già messo a segno ben 13 reti e 3 assist in stagione al fianco della Primavera dell’Inter risultando, per giunta, il marcatore più prolifico della squadra guidata attualmente da Cristian Chivu. I nerazzurri sono, non a caso, orientati a puntare moltissimo su di lui. Giusto per dirne una, a breve l’intera dirigenza della ‘Beneamata’ proverà a blindarlo facendogli sottoscrivere il primo contratto da professionista.

Per il resto, nonostante su di lui ci siano già diversi ed importanti club stranieri, tra cui il Borussia Dortmund ma occhio anche a qualche altra società estera, i nerazzurri hanno tutte le intenzioni di trattenerlo al proprio fianco. Per cederlo occorrerà, infatti, una vera e propria offerta ‘alla Casadei’.