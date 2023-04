L’Inter fa la tripla in Premier: 70 milioni di euro

I nerazzurri puntano a fare cassa direttamente all’estero, più precisamente in Inghilterra. In tre si preparano a dire addio. Tesoretto da 70 milioni in arrivo

In quest’estate più che mai, l’Inter si appresta a mettere in atto una vera e propria rivoluzione sul mercato. Non c’è solamente Gagliardini sulla soglia della porta di Appiano, bensì tanti altri ancora.

Complice il contratto che lo vede in scadenza a giugno, e che non verrà affatto rinnovato, l’ex Atalanta saluterà, infatti, a titolo gratuito in estate proprio come accaduto un anno fa a Matias Vecino. Stessa e identica situazione anche per Dalbert – infortunio a parte, finito ormai da tempo ai margini del progetto nerazzurro – ma non è da escludere lo stesso tipo di scenario anche per Handanovic e D’Ambrosio (per quest’ultimo resta ancora possibile il rinnovo, decisione definitiva attesa nei prossimi mesi). Per il resto, l’Inter non si è minimamente detta soddisfatta di tanti altri calciatori.

Pensiamo, per esempio, ai vari Dumfries, Brozovic e Correa. Ad aver deluso più di tutti, è stato proprio quest’ultimo: il quale, oltre a non aver fornito nemmeno una minima parte del tipo di apporto offerto alla Lazio, ha inoltre racimolato ben 7 infortuni in questo anno e mezzo trascorso sin qui a Milano. Discorso simile, non sul piano fisico chiaramente bensì su quello tecnico-tattico, anche per il laterale olandese. Mai come in quest’ultimo periodo, l’ex Psv è, infatti, apparso in evidenti difficoltà che l’avevano portato, inoltre, a perdere il posto da titolare (poi recuperato per via dell’infortunio di Skriniar con Darmian arretrato nei tre di difesa).

Quanto al croato, infine, i nerazzurri si sono semplicemente resi conto di poter fare a meno dell’ex Dinamo Zagabria anche in futuro, cosa che era accaduta ad inizio stagione visti i suoi innumerevoli infortuni, date le ottime prestazioni offerte da Hakan Calhanoglu lì in cabina di regia ed il giovane classe ’02 con ampi margini di miglioramento che vi è dietro di lui, ossia Kristjan Asllani. Tutti motivi per cui, insomma, l’Inter non è più disposta a a fare affidamento su alcuno di tre. Restano loro, ad oggi, i tre principali candidati a dover fare le valigie nel corso della prossima estate. Ecco che, al riguardo, Marotta e Ausilio hanno già escogitato un piano ben preciso per ognuno di loro.

Calciomercato Inter, i nerazzurri puntano a piazzare il trio Correa-Dumfries-Brozovic in Premier: tesoretto da 70 milioni

Come già anticipato nelle righe precedenti, l’Inter punta a disfarsi di Brozovic, Correa e Dumfries in estate e, per farlo, proverà a farlo all’estero.

In tal senso, a poter rivolgere un particolare pensiero nei confronti di ognuno di loro, potrebbero essere diversi club di Premier League. Il Liverpool resta infatti, anch’esso, a caccia di nuovi rinforzi in mediana – motivo per cui può finire per pensare a Brozovic – mentre, sempre restando dalle parti dell’Inghilterra, vi sono anche West Ham e Manchester United che potrebbero, dal nulla, compiere un tentativo rispettivamente per Correa e Dumfries (non a caso, negli ultimi tempi si è parlato moltissimo dell’interesse dei ‘Red Devils’ rivolto nei confronti dell’olandese).

E’ proprio da queste tre cessioni, insomma, che l’Inter punta di arrivare a racimolare un bel gruzzoletto di soldi, circa 70 milioni di euro per intenderci: 25 per il croato, 30 per l’ex Psv, e una cifra tra i 15 e i 18 per il ‘Tucu’.