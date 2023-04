‘Terremoto’ con Investcorp: Mourinho e un grande addio

Un nuovo cambio di proprietà potrebbe significare ritorno dello ‘Special One’. Se questo scenario dovesse andare in porto però, c’è già il nome del primo partente

Sono trascorsi ormai diversi mesi, per non dire anni, dall’inizio del complicato periodo che l’Inter sta affrontando non soltanto sul campo ma anche sul piano economico-finanziario. A onor del vero infatti, in tutte queste ultime stagioni, Marotta e Ausilio non sono mai e poi mai stati in grado di poter spendere nella maniera in cui avrebbero realmente voluto e questo ha fatto sì che venisse compiuta una campagna acquisti del tutto mirata e conveniente.

A testimoniarlo, sono stati gli stessi acquisti che hanno visto protagonisti Onana e Mkhitaryan: calciatori che, pur venendo rilevati a titolo gratuito meno di un anno fa, sono comunque riusciti a donare un grandissimo contributo alla propria squadra. C’è da dirlo però. L’Inter non può più andare avanti così e, se vuole davvero tornare a sognare in grande, occorre non soltanto un cambio di marcia sul terreno di gara, ma anche di proprietà (ed è questo tutto ciò che si augurano, praticamente, tutti i tifosi interisti). In tal senso, ecco che questa notizia potrebbe dar loro un po’ di ossigeno puro.

Stando, infatti, a quanto riferito direttamente dal giornalista Carlo Festa de ‘Il Sole 24 Ore‘ negli scorsi giorni, il fondo Investcorp si è mostrato disposto a voler acquisire a titolo definitivo le quote societarie dell’Inter. Questa proprietà che vi abbiamo appena accennato fu, infatti, vicinissima un solo anno fa ad entrare a capo della presidenza del Milan…Ma, dopo tutta una serie di tira e molla, Elliott decise poi di fare affidamento su Gerry Cardinale e, di conseguenza, su RedBird.

Spalancate per bene gli occhi ora. Nel caso in cui questo scenario dovesse andare seriamente in porto, il fondo bahreinita potrebbe finire, a quel punto, per ingaggiare un nome del tutto altisonante per la panchina. La seguente idea ci porta, dunque, a fare riferimento a Mourinho: tecnico che, qualora dovesse far ritorno in Lombardia, spingerebbe a quel punto un altro importante socio nerazzurro a dare il proprio addio a Milano.

Calciomercato Inter, il ritorno di Mourinho in caso di subentro di Investcorp può allontanare Marotta

Come già accennato nelle righe precedenti, infatti, la novità Investcorp e il ritorno di Mourinho, sempre nel caso in cui vengano accertati chiaramente, potrebbero spingere l’ad nerazzurro Beppe Marotta a fare direttamente le valigie da Appiano.

Quello del tecnico portoghese resta, senz’alcun ombra di dubbio, un nome che provvederebbe immediatamente a rendere felice la Milano nerazzurra: lanciando, sostanzialmente, un forte segnale a tutti (non entriamo nemmeno nel merito tra il rapporto che vi è tra lo ‘Special One’ e gli interisti. Al tempo stesso, però, questo eventuale ed ipotetico piano necessita ugualmente di nuove ed ulteriori considerazioni per tutta una serie di cose: a cominciare dal potenziale addio di Beppe Marotta.

Per diversi motivi l’Ad nerazzurro non è ‘attratto’ dal profilo di Mourinho. Nel 2019 gli preferì Conte come successore di Spalletti, pur avendo la possibilità di chiudere per il ritorno dello ‘Spcial One’ ad Appiano. Mendes lo propose e il portoghese sarebbe tornato ben volentieri dove conquistò lo storico e indimenticato Triplete.

Inoltre ogni cambio di proprietà porta a una serie di cambiamenti. Drastici o poco meno, solitamente in primis alla sostituzione dell’Amministratore delegato di turno…