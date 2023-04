“Si saprà tutto”: Dzeko allo scoperto tra rinnovo e Juve-Inter

Il bosniaco ha parlato in esclusiva a proposito del rinnovo e di quanto accaduto in Coppa Italia contro i bianconeri. C’è l’annuncio a sorpresa sul tutto

Il ritorno di Lukaku e la conferma di Lautaro Martinez al centro dell’attacco, avevano fatto si che si arrivasse a pensare ad inizio stagione all’esclusione di Edin Dzeko dall’undici di partenza di Inzaghi eppure, fino a questo momento, le cose non sono andate propriamente così.

Complici gli innumerevoli guai muscolari patiti dal belga al sorgere di quest’annata, già tre per la precisione, l’Inter è tornata a fare affidamento sul tandem d’attacco che l’aveva trascinata nel corso della passata stagione: vale a dire Lautaro-Dzeko. Proprio quest’ultimo, infatti, ha saputo distinguersi al meglio anche in questa season 2022-23 raccogliendo un ottimo bottino. Già 11 reti e 5 assist messi a referto in quest’annata dal forte centravanti bosniaco. Numeri alquanto importanti i suoi e che, nonostante l’età avanzata da parte del calciatore, hanno non a caso già spinto i nerazzurri a compiere i primi passi in avanti verso il rinnovo nei confronti del classe ’86.

E’ vero, nonostante la pista che porta al prolungamento di contratto di Dzeko si sia un pochino raffreddata in queste ultime settimane, il rinnovo del ‘Cigno’ di Sarajevo resta ancora del tutto fattibile, con l’intesa definitiva che potrebbe essere trovata sulla base di un contratto annuale tra i 3,5 e i 4 milioni di euro netti. Di questo se ne discuterà soltanto prossimamente e tutto dipenderà anche dall’accordo in base alla qualificazione della prossima edizione di Champions o meno. Nel frattempo, ad aver parlato del tutto, è stato proprio il diretto interessato.

Dzeko allo scoperto: “Presto si saprà tutto sul rinnovo. Vi dico cos’è accaduto in Juve-Inter”

Intervenuto direttamente ai microfoni di ‘TV N1 Sarajevo‘ Edin Dzeko si è così espresso in merito a quanto verificatosi in Juventus-Inter di una sola settimana fa, parlando inoltre del proprio rinnovo di contratto coi nerazzurri.

“In quel giorno sono successe tutta una serie di cose che in realtà non dovrebbero mi e poi mai trovare posto sui campi di calcio. I nostri tifosi ci hanno sostenuto per tutti e 90 i minuti e ho pensato che ringraziarli regalando loro la mia maglietta fosse il minimo. Abbiamo avuto un buon rapporto sin da quando sono arrivato all’Inter e li sono molto grato per questo” – ha esordito.

“Sono orgoglioso di tutto quello che ho dovuto affrontare per arrivare fino a qui. Certo, alcune cose sarebbero potute andare sicuramente meglio, ma sono ugualmente contento di quanto fatto. A fine carriera ne parleremo di questo. E’ vero, ho già vinto una Supercoppa con l’Inter in quest’inizio del nuovo anno, ma non nascondo che entro la fine della stagione voglio alzarne un altro“.

“Qui all’Inter ho vinto tre trofei, ma so quanto sia importante continuare a fare bene per un club di questo blasone. Testa alla Juve ora, dove dovremo far meglio dell’andata se vogliamo passare il turno. Sul rinnovo? Presto si saprà tutto. C’è chi sta già lavorando da dietro le quinte, io sono concentrato esclusivamente sul campo in questo momento“.