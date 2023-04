“Più di 1,2 miliardi”: cessione Inter, annuncio in tv

By

Il fondo Investcorp è davvero interessato all’Inter? La cessione da più di 1,2 miliardi di euro potrebbe andare a buon fine solo in un caso

L’Inter vive un momento di estrema incertezza dentro e fuori dal campo. Il presidente Zhang è alle prese con molteplici problemi finanziari e giudiziari, mentre la squadra è scivolata fuori dal piazzamento Champions in campionato. Senza quarto posto, per l’Inter sarebbe una vera tragedia: verrebbero a mancare quei fondi essenziali a tenersi a galla in una perigliosa situazione economica generale.

A maggio 2024, com’è noto, Steven Zhang dovrà in un modo o nell’altro saldare a Oaktree il prestito di circa 275 milioni. La scadenza si avvicina e sembra inverosimile che il fondo americano possa prorogarla. Che cosa succederà se il presidente nerazzurro non dovesse riuscire a onorere il debito? Presto detto: le azioni in pegno diventerebbero di proprietà del fondo.

L’esperto di finannza e calcio Carlo Festa ne ha parlato qualche giorno fa a calciomercato.it, in onda sul canale Twitch TVPLAY, spiegando che l’Inter ha un impellente bisogno di cash e che quindi la cessione è una possibilità concreta. C’è un unico grande problema: “Zhang non vuole cedere”.

Lo stallo economico dell’Inter è sotto gli occhi di tutti, anche dei creditori e dei possibili pretendenti all’acquisto del club. Da qui le varie speculazioni, che non fanno certo bene alla causa nerazzurra. Secondo Carlo Festa del Sole 24 Ore “c’è bisogno di trovarne un nuovo finanziatore che immetta liquidità nel gruppo“. Qualcuno disposto a subentrare ci sarebbe pure (Investcorp in testa), però sono evidenti le resistenze di Zhang, che secondo il giornalista è molto attaccato all’Inter e chiede cifre troppo elevate per la cessione: si parla di 1,2 miliardi di euro.

La richiesta di Zhang da 1,2 miliardi per la cessione: ecco chi può comprare l’Inter

“Per questo ci sono un po’ di stop and go, con gruppi che si interessano”, ha rivelato il giornalista del Sole 24 Ore. Dunque ci sono parecchi investitori potenzialmente interessati all’Inter, frenati un po’ dalla cifra altissima sparata da Zhang. Allo stato attuale, considerando la crisi economica e i vari debiti del club, 1,2 miliardi di euro sembrano una cifra improponibile.

L’unico referente che non si è del tutto ritirato dalla corsa all’acquisto sarebbe Investcorp. “Il fondo è rimasto sul dossier e sta cercando dei coinvestitori. Le ultime operazioni sono sempre state fatte in partnership. Come nel Milan tra Red Bird ed Elliot“, ha spiegato il giornalista. Quindi fra tutti i potenziali interessati Investcorp sembra il più credibile.

Il fondo starebbe studiando la situazione da circa un anno… “Nel calcio di solito è necessario mettersi in consorzio. Vedremo se ci saranno accelerazioni. Il problema è la valutazione che fa Zhang, più alta rispetto a 1,2 milioni a cui è stato ceduto il Milan. C’è poi un bilancio da sistemare. L’Inter non è indebitata più di altre squadre, c’è un bond garantito dai diritti televisivi“.

Il debito riguarda Zhang, quindi, teoricamente, non è un indebitamento che ricade sull’Inter direttamente. Secondo Festa, dato che Zhang si è indebitato con Oaktree, la sua situazione si può risolvere in tre modi. Uno: un nuovo accordo con Oaktree. Due: trovare un altro fondo cui appoggiarsi. Tre: vendere.

Sembra però inverosimile che possa nascere un nuovo accordo con il fondo con Oaktree. Difficile anche rifinanziare il debito usando un altro fondo, sopratutto dopo che si sono alzati i tassi di interesse. “La terza opzione è che Zhang venda a un prezzo sostenibile anche per il compratore. Altrimenti dovrebbe trovare i soldi in un altro modo che non conosco”.

Quando si potrebbe formalizzare la vendita? Non quest’anno, a meno di clamorose sorprese. La data da tenere d’occhio è il maggio 2024: quando scadrà il termine per la restituzione del debito al fondo americano.