“Sogno la Serie A”: dalla Turchia all’Inter, lo ‘manda’ Pirlo

Il tecnico ex Juventus avrebbe valorizzato i progressi di un suo centrale al Karagumruk, ora lui spera di poter tornare in Italia

Sin dalle prime battute in Turchia sulla panchina del Karagumruk, Andrea Pirlo ha infuso tutto lo scibile della sua esperienza da calciatore per migliorare il rendimento complessivo di una piccola realtà in forte crescita nel campionato turco di SuperLig.

Attualmente si trova nono in classifica grazie ad una mole notevole di reti segnate, dimostrazione dell’ottima resa offensiva di squadra, ma se non avesse subito tanto sarebbe potuta arrivare anche più in alto in classifica tanto da tallonare le storiche teste di serie Galatasaray, Fenerbahce e Besiktas. Anche lo stato di forma recente è nettamente positivo e dunque, anche dall’Italia, si continuano a monitorare le sue prestazioni per un eventuale ritorno a sorpresa. Ma quel che più conta al momento è che tra le sue file ha registrato un elemento di interesse per Roma e Torino, l’ex Mantova e Verona Rayyan Baniya.

Calciomercato, Baniya in rotta con la Serie A: idea Inter

Il roccioso difensore centrale ha di recente espresso la propria gioia alla notizia di un possibile ritorno in Italia, ove è nato (a Bologna, ndr), per calcare finalmente i terreni di gioco di Serie A che tanto ha sognato sin da bambino.

Nonostante l’interesse di Roma e Torino sia nettamente maggiore, anche l’Inter ha lanciato occhiate al fine di sondare se il suo profilo potrebbe rappresentare un’ipotesi concreta di mercato la prossima estate in vista della partenza di Milan Skriniar. Un difensore in più, infatti, può sempre fare comodo. Perché oltre all’eventuale profilo di esperienza, anche un giovane potrebbe essere necessario. Specie se non verrà definita a breve la situazione che lega l’Inter ad Alessandro Bastoni, voglioso di un adeguamento di contratto, e a Stefan de Vrij. Baniya, 17 presenze e 2 reti in campionato, ha anche tendenza a segnare. Proprio quel che servirebbe all’Inter per rompere il momento di magra nonostante l’ingente numero di occasioni avute nelle ultime tre partite in Serie A.