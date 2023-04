Formazioni UFFICIALI Benfica-Inter: Dzeko il partner di Lautaro

By

I ventidue che scenderanno in campo fra poco al ‘Da Luz’ per l’andata dei quarti di Champions League

Sono ufficiali le formazioni della sfida tra Benfica e Inter di scena fra poco al ‘Da Luz’ di Lisbona e valevole per l’andata dei quarti di Champions League.

Tutte confermate le indiscrezioni della vigilia. In difesa torna Bastoni, con Acerbi centrale e Darmian alla sua destra. Sulle corsie esterne Dumfries e Dimarco, in regia si rivede Brozovic (capitano) mentre in attacco sarà Dzeko il partner di Lautaro. Lukaku parte dalla panchina. Benfica col classico 4-2-3-1: l’ex Joao Mario nel terzetto che agirà a supporto dell’unica punta Goncalo Ramos.

FORMAZIONI UFFICIALI BENFICA-INTER

BENFICA (4-2-3-1): Vlachodimos, Gilberto, Antonio Silva, Morato, Grimaldo, Chiquinho, Florentino, Rafa Silva, Joao Mario, Aursnes, Goncalo Ramos. All.: Schmidt

INTER (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Mkhitaryan; Dimarco; Dzeko, Lautaro. All.: Inzaghi

ARBITRO: Oliver (ING)