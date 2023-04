Inzaghi predica calma: “È solo il primo round. Sulle critiche…”

Il tecnico dell’Inter dopo la vittoria in casa del Benfica: “C’è grande soddisfazione, ma nulla è chiuso. Non cerco nessuna rivincita”

L’Inter sbanca il ‘Da Luz’ con una prestazione di altissimo livello e ora è a un passo dalle semifinali di Champions League: “I ragazzi hanno fatto una grande prova contro una squadra forte e in uno stadio caldo – ha esordito un soddisfatto Inzaghi al microfono di ‘Mediaset Infinity’ – C’è grande soddisfazione, ma è solo il primo round. Nulla è chiuso”.

“Se ero fiducioso? Le ultime partite non erano state coronate con il successo, però a parer mio erano state giocate nel modo giusto, come piace a me. Siamo in un grande momento di fatica, ma dobbiamo andare oltre. Ero molto speranzoso, avevo visto la squadra giocare e creare come piace a me. Parziale rivincita? Non cerco nessuna rivincita, cerco di lavorare per il bene dell’Inter. Le critiche è giusto ascoltarle e so da dove vengono, ma bisogna lavorare sempre di più e sempre meglio”, ha concluso Inzaghi.