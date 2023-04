Marotta: “Perché sono fiducioso”. Poi l’annuncio su Inzaghi

Le dichiarazioni dell’Amministratore delegato nerazzurro prima del fischio d’inizio della sfida tra Benfica e Inter valevole per l’andata dei quarti di Champions

“Per noi è gratificante essere qui, ai quarti mancavamo da dodici anni. Ci arriviamo per recitare un ruolo da protagonisti”. Così Marotta a ‘Mediaset Infinity’ prima della sfida col Benfica: “L’avversario è di tutto rispetto, però le motivazioni rivestono un ruolo decisivo – ha aggiunto l’Ad dell’Inter – Sono fiducioso perché ho visto i ragazzi carichi. Dobbiamo essere capaci di controbattere le loro iniziative colpo su colpo”.

“Doppia sfida fondamentale per il futuro di Inzaghi? Non si può mai condizionare il presente e il futuro di allenatore per una partita – ha risposto Marotta – Logicamente una grande squadra deve essere competitiva in tutte le competizioni, l’andamento altalenante è solo in campionato. Inzaghi sta facendo un ottimo lavoro, siamo sicuri che possa trovare la giusta rotta anche in Serie A. Per stasera, ripeto, sono fiducioso. C’è valore della squadra e la professionalità di un gruppo che è quello degli ultimi due anni e che ha raggiunto la maturità con le varie esperienza europee. La qualificazione sarebbe un grandisismo traguardo contro un avversario blasonato, contro il quale l’Inter vinse la prima Coppa Campioni”.