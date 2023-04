Inter e Milan spacciate, la mossa del padre mette fine a tutto

Resta vivo l’interesse di entrambe le cugine milanesi per un astro nascente del calcio. Entrambe sono costrette a dirgli addio però. A 60 milioni si chiude

Ancor prima che la stagione ricorrente termini del tutto, sia Inter che Milan vanno a caccia di nuovi ed ulteriori innesti là davanti: rinforzi che, volendo, potrebbero giungere direttamente dall’estero per quanto riguarda i nerazzurri.

L’intera dirigenza interista ha, infatti, escogitato già un proprio piano per l’attacco. L’idea a cui Marotta e Ausilio stanno pensando ultimamente, non è altro che quella di provare ad ingaggiare Marcus Thuram a zero in vista della prossima estate, data la scadenza fissata in questo giugno assieme al Borussia M’Gladbach. Per il resto, però, i nerazzurri stavano tenendo, al tempo stesso, d’occhio tutta una serie di altre situazioni. Una di queste è quella che ci riconduce perfettamente a Vitor Roque, giovanissimo centravanti di attuale proprietà dell’Atletico Paranaense.

Già 4 reti messe a segno in stagione dal giovane classe ’05 in sole 5 presenze totalizzate in quest’annata al fianco del suo attuale club, militante quest’oggi nella massima divisione brasiliana. Un bottino alquanto importante il suo, visto e considerato anche il fatto che meno di due soli mesi fa ha messo a referto 6 gol in tutto l’arco del SUB-20: concedendo, di fatto, il titolo di campione alla Nazionale brasiliana (traguardo che mancava ormai da dodici lunghi anni).

C’è da essere sinceri però. Nonostante Inter e Milan si siano dette particolarmente interessate al ragazzo, è più che lecito dover ribadire che né l’una né tantomeno l’altra hanno alcuna minima possibilità di arrivare a mettere le mani sul 18enne amante del pollo fritto e delle banane fritte. Questo se non altro per il fatto che il prezzo del cartellino del giocatore è, oramai, lievitato a cifre stellari pur avendo soli diciott’anni. Peraltro, a poter risultare decisivo nelle sorti future del calciatore, come giusto che sia d’altronde, non è nessun altro al difuori di suo padre: il quale ha già fatto avanzare un’importante richiesta.

Il Barcellona vuole chiudere per Vitor Roque: di mezzo alle trattative coi brasiliani vi è una richiesta del padre

Stando, infatti, a quanto riferito direttamente dal ‘Mundo Deportivo’ nelle ultime ore, il Barcellona non ha più alcun dubbio e si è mostrato disposto a voler chiudere già nella prossima estate per Vitor Roque. La stessa e identica cosa la vorrebbe anche il padre del calciatore.

Sempre a detta del quotidiano spagnolo, è emerso fuori che il papà del ragazzo si sarebbe reso conto, in prima persona, della volontà da parte del club nel voler ingaggiare il giovane classe ’05 nel corso dell’incontro che si è tenuto recentemente dalle parti della Spagna e a cui ha preso parte anche l’intera dirigenza ‘blaugrana’: al che avrebbe già fatto avanzare un’importante richiesta nei confronti di Mateu Alemany e Jordi Cruyff.

E’ stato, infatti, lo stesso Juvenal Ferreira, padre di Vitor Roque, ad aver domandato al Barcellona di volare direttamente in Brasile e di trattare, a quel punto, col presidente dell’Atletico Paranaense: in modo tale da trovare l’intesa definitiva che possa consentire a Vitor Roque di volare entro la prossima estate al ‘Camp Nou’ e di realizzare il suo sogno di indossare la maglia dei catalani. E’ questo il reale motivo per cui Inter e Milan sono spacciate (oltre al fatto che anche Psg, Arsenal e Chelsea abbiano riposto la propria attenzione su di lui).

Non per niente, oltre ad aver raggiunto una valutazione attorno ai 40 milioni di euro, il giovane classe ’05 possiede di una clausola rescissoria da 60 milioni di euro che, nel caso in cui non venisse pagata, lo vedrebbe legato al fianco dell’Atletico Paranaense, in teoria, sino a giugno 2027.