Cessione Inter, passi avanti da Investcorp: nuova nomina e Zhang alle strette

Il presidente nerazzurro dovrà valutare con attenzione le nuove mosse del fondo del Bahrain, in arrivo novità cruciali sul futuro dell’Inter

La solidissima prestazione offerta dall’Inter contro il Benfica nell’andata dei quarti di finale di Champions League giocati sull’inespugnabile manto erboso dello Stadio da Luz ha fatto sorridere tifosi e addetti ai lavori dopo giornate di campionato navigate in una mare di incertezze sulle chance della resa complessiva della squadra.

Sia in fase difensiva che offensiva, infatti, erano saltate fuori negli ultimi tempi lacune importanti ben risolte da Simone Inzaghi nella fase preparatoria alla partita. Eppure è ancora presto per cantare vittoria, perché la gara di ritorno a San Siro del prossimo mercoledì giocherà un ruolo cruciale verso la conquista della semifinale da spartire con la vincente tra Milan e Napoli in uno scenario (forse) ancora tutto italiano. La scalata verso la gloria, dunque, è tutta da scrivere. Al contempo però l’Inter non deve perdere di vista l’obiettivo qualificazione alla prossima edizione della massima competizione europea per club, al fine di non perdere nel vento i benefici economici derivanti dalla partecipazione, dalle sponsorship e dai diritti tv. Un bel gruzzoletto che tamponerebbe le perdite in bilancio e potrebbe garantire alla dirigenza nerazzurra margini di manovra sul mercato la prossima estate.

Investcorp spinge su Zhang: all’opera un consulente finanziario

Intanto, se la situazione in negativo non dovesse invertire rotta, anche il presidente Steven Zhang dovrà frenare i propri desideri di permanenza a capo del sodalizio di Viale della Liberazione lasciando terreno fertile per la presa diretta delle quote societarie da parte di gruppo più solido come nel caso di Investcorp.

Il fondo del Bahrain, molto attivo nel campo degli investimenti internazionali, avrebbe palesato il proprio interesse di inserirsi come socio di maggioranza lasciando a Zhang almeno 1,2 miliardi di euro di incasso per liquidazione. Anche i debiti lasciati in piedi con Oaktree verrebbero ripagati e la posizione dell’Inter verrebbe dunque pulita in via definitiva. Di recente i contatti sarebbero stati intensificati e Investcorp avrebbe studiato una mossa ben precisa per monitorare la situazione da vicino, assegnando un advisor finanziario in missione a Milano. Come riportato da ‘Il Sole 24 Ore’, tale figura potrebbe fungere da consulente diretto in qualità di rappresentante di grosso istituto bancario estero. Il tutto per aumentare il tasso di credibilità e affidabilità della manovra di trasferimento delle quote nel prossimo futuro, con buone chance di riuscita entro il termine della stagione. Così facendo, già per il prossimo anno sportivo Inzaghi – o chiunque lo dovesse sostituire – potrà contare su delle basi economiche estremamente salde anche fronte mercato.