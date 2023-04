Dall’Inter alla Roma: operazione a zero, in città per le visite

Le due cugine milanesi sono costrette a dirgli addio. Giallorossi pronti a chiudere un altro colpo a titolo gratuito. Il calciatore ha già svolto tutti i controlli medici

Oltre a darsi battaglia l’un l’altra sul terreno di gioco, con ognuna di loro che dal canto proprio continua la propria rincorsa verso la prossima edizione di Champions, Inter, Milan e Roma sono finite per darsele di santa ragione anche sul mercato: dove, ad essersi portati più avanti di tutti, sono stati questa volta i giallorossi, rei di aver già attuato le prime avance nei confronti di un importante calciatore in scadenza di contratto.

C’è da essere sinceri: Tiago Pinto e soci hanno svolto, in quest’occasione, il tutto nella massima indiscrezione. Nessuno, perlomeno fino ad oggi, era infatti venuto a conoscenza di questa cosa ma, nonostante tutto e tutti, Mourinho pare essere stato in grado, ancora una volta, di spingere qualche altro calciatore a credere appieno nel progetto tecnico giallorosso. La ‘Lupa’ ha, non a caso, intrapreso questo processo di crescita da quasi due anni, più precisamente dal momento in cui lo ‘Special One’ ha messo piede per la prima volta in quel della Capitale (ricorreva l’estate 2021).

Ciò che è accaduto poco dopo si sa. La Roma è stata in grado di alzare al cielo la prima Conference League della storia. Un traguardo tutt’altro che scontato, visto e considerato il fatto che i giallorossi non mettevano le mani su un trofeo europeo dall’ormai lontano 1991. E’ stato anche questo, ad essere sinceri, ciò che ha spinto poi Paulo Dybala a contraccambiare le lusinghe del tecnico portoghese, reo di averlo chiesto con insistenza all’intera dirigenza meno di un anno fa. Occhio perché, a distanza di qualche mese di tempo, la stessa e identica cosa può seriamente accadere con un altro calciatore – accostato sia all’Inter che al Milan peraltro – in scadenza di contratto e che, a dire il vero, ha già effettuato i primi test medici di rito.

Calciomercato, la Roma anticipa Inter e Milan per Aouar: il calciatore che ha già svolto le visite mediche

Stando, infatti, a quanto riferito direttamente da ‘Il Romanista’, il club guidato attualmente da Jose Mourinho è stato in grado di portarsi avanti nell’operazione Aouar.

Lo stesso e identico quotidiano romano che si occupa, per l’appunto, di riportare le notizie riguardanti la società giallorossa ha, non a caso, riferito che il centrocampista franco-algerino ha fatto meta in quel della Capitale in occasione delle festività pasquali. La sua, però, non è stata una semplice visita di cortesia. Houssem Aouar si è, infatti, recato dalle parti di Trigoria per sostenere le visite mediche assieme ai giallorossi dove, al suo fianco, c’era inoltre un medico riconducibile allo staff sanitario della ‘Lupa’.

Non è più un mistero ormai. Dopo aver fatto, recentemente, presente all’Olympique Lione di non essere disposto ad estendere la durata del proprio contratto – accordo che quest’oggi lo vede in scadenza assieme ai francesi e che non verrà, per l’appunto, prolungato – lo stesso classe ’98 ha avuto, da quel momento in poi, la libertà di avviare i primi colloqui con qualsiasi altro club e, ad essersi portata avanti più di tutti, è stata proprio la Roma. Lo abbiamo già anticipato, il calciatore era stato accostato inoltre a Milan e Inter ma, a quanto pare, il club presieduto dai Friedkin è ad oggi in netto vantaggio.

Sia chiaro, il centrocampista 24enne non ha ancora sottoscritto alcun contratto assieme alla Roma. Su di lui continuano ad esserci anche l’Eintracht Francoforte e qualche altro club europeo. Certo è, però, che Mourinho &Co hanno già lanciato un forte segnale a tutti su questo fronte.