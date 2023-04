Un bianconero per l’Inter: lo scambio è assurdo

Il calciatore potrebbe raggiungere Inzaghi in nerazzurro a patto che l’Inter ceda uno dei suoi gioielli, scenario improbabile per Marotta

La solida prestazione dell’Inter nell’andata del quarto di finale di Champions League contro l’ostica formazione del Benfica ha donato nuova fiducia all’ambiente anche in chiave campionato, nella fase conclusiva più delicata dell’intera stagione in vista del raggiungimento dell’obiettivo ultimo di qualificazione alla prossima edizione della competizione europea.

Intanto, se Simone Inzaghi dovesse essere riconfermato sulla panchina dell’Inter anche per la prossima stagione seguendo il naturale svolgimento del contratto in essere, avrà bisogno di rinforzi in attacco per sopperire all’eventuale mancanza di Romelu Lukaku che – salvo sorprese – potrebbe essere riconfermato soltanto a mezzo di un nuovo prestito con il Chelsea. Meno probabile, invece, che resti Joaquin Correa nell’ipotesi di arrivo di un calciatore del calibro di Mateo Retegui. La speranza è che possa restare Edin Dzeko, vera spina nel fianco delle difese avversarie in numerose occasioni e pezzo importantissimo dello scacchiere tattico del tecnico piacentino, ma a lui dovrebbe essere affiancato almeno un altro centravanti di ruolo con comprovata esperienza. Nell’attesa di definire queste posizioni, la dirigenza capitanata da Giuseppe Marotta non può che concentrare tutte le proprie energie sulla questione difensiva a seguito dell’uscita certa di Milan Skriniar. Le ultime indiscrezioni porterebbero al nome di Rodrigo Becão, attualmente sotto contratto con l’Udinese.

Calciomercato, Becão rinforzo premium in difesa: l’Udinese chiede lo scambio

Il calciatore ha totalizzato 22 presenze in Serie A segnando 2 reti e fornendo 1 assist ai propri compagni in quella che non sembra essere una delle migliori stagioni della sua carriera professionale. A ventisette anni compiuti il centrale brasiliano spera di poter compiere il salto di qualità definitivo verso una big, spronato anche dall’opera di convincimento della sua entourage a lasciare il capoluogo friulano entro la prossima estate dietro ad un compenso minimo intorno ai 10 milioni di euro per il suo cartellino.

La dirigenza lo lascerebbe andare ben volentieri perché consapevole di non poterlo trattenere, ma non è da escludere che in cambio possa essere richiesto il cartellino di uno dei due talenti di punta della formazione nerazzurra: Samuele Mulattieri e Giovanni Fabbian. Il primo, centravanti di ruolo nel Frosinone prossimo alla promozione ufficiale in Serie A, sarebbe stato persino considerato da Inzaghi come eventuale quarto, quinto uomo del reparto offensivo dell’Inter. Il secondo, invece, in forze alla Reggina, spera di poter fare una buona impressione nel corso del ritiro pre-stagione estivo per meritarsi un posto in Prima Squadra.