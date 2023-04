Lukaku-Curva Nord, pace fatta: l’ufficialità su Instagram

La Curva Nord crede che Lukaku possa essere l’eroe di questo finale di stagione. Con un messaggio social a sorpresa il tifo organizzato nerazzurro chiama in causa Big Rom e sancisce ufficialmente la pace dopo le amarezze dell’addio di due anni fa

La Curva Nord interista ha voluto comunicare alla squadra e in particolare a Romelu Lukaku un importante messaggio in vista dei prossimi impegni della squadra. E lo ha fatto tramite Instagram. Big Rom è il giocatore che secondo i tifosi può offrire il contributo più importante in questa fase così delicata.

Finora il belga ha segnato poco, ma i suoi goal hanno rivelato un peso specifico enorme: la reste contro il Porto a San Siro, all’andata degli ottavi di Champions, su rigore, e poi gli altri due penalty, quello contro la Juve in Coppa Italia e poi quello contro il Benfica all’andata dei quarti di Champions.

La Curva Nord ha in pratica voluto esporsi con un’investitura ufficiale: il leader della squadra, per i tifosi organizzati, è Romelu Lukaku, ed è arrivato il tempo di mettere da parte tutti il livore relativo ai fatti di due anni fa, la delusione per l’avvio di questa stagione e il nervosismo dello stesso Lukaku, dopo gli infortuni e gli errori in campionato.

La Curva Nord sceglie in Lukaku il suo leader: “Abbiamo bisogno di te”

Dopo la rottura del tendine non era detto che Lukaku potesse tornare protagonista della stagione dell’Inter. Non è ancora al 100% ma già ha dimostrato di volersi far carico di tutte le proprie responsabilità. E in un momento che vede Edin Dzeko e Lautaro Martinez in crisi, e un Correa poco affidabile, il belga diventa l’uomo su cui puntare, il più in forma, il più convinto e appassionato. Ecco perché la Curva Nord, dopo aver perdonato il belga per il suo “tradimento” del post Conte, ha scelto di fidarsi ancora del giocatore. Per queste ultime settimane di stagione, Lukaku sarà l’uomo a cui affidarsi.

Il messaggio della Nord apparso sui social è tanto forte quanto inequivocabile: “Immenso bisogno di te, dei tuoi gol, della tua leadership. Avanti Romelu, la Nord è con te“. L’Inter vuole riscattarsi dopo le numerose delusioni in campionato. Ma la vittoria contro il Benfica in Champions ha portato nuovo entusiasmo. Bisogna dimenticare le dieci sconfitte in Serie A e puntare al massimo. Lasciarsi trascinare dall’orgoglio e dalla voglia di confutare chi bollava la squadra nerazzurra come fallimentare.

E ora la Curva Nord chiede a Lukaku di tornare il dominatore dell’attacco e soprattutto leader della formazione. I primi segnali sembrano incoraggianti, nonostante il fatto che il numero 90 abbia segnato solo su rigore. Ci vorrà il miglior Lukaku per raggiungere un piazzamento in Champions in campionato, per ottenere la finale di Coppa Italia e per passare il turno in Champions League e magari arrivare in finale. Oltre che su Big Rom, i tifosi interisti puntano anche su Marcelo Brozovic, che contro il Benfica ha finalmente mostrato la sua importanza. E poi sul recupero di Calhanoglu.

Lukaku, Brozovic e Calhanoglu: le armi in più per lottare fino in fondo su tre fronti

I nerazzurri, dominanti in Portogallo, ora devono dimostrare di poter tornare a brillare in campionato. Per farlo, Inzaghi potrà affidarsi non solo a Lukaku, ma anche a un ritrovato Brozovic e soprattutto a un recuperato Hakan Calhanoglu. In momenti del genere l’abbondanza di scelte non è un problema: qualche alternativa in più fa comodo con tanti impegni che si accavallano.

Quanto a Skriniar, è sicuro che salterà anche il ritorno con il Benfica. Per il difensore slovacco non ci sono ancora speranze di recupero. Milan avverte ancora dolore al nervo sciatico: potrebbe pure non giocare mai più con la maglia nerazzurra. Per contro, ci sono buone notizie per quanto riguarda Calhanoglu. Ieri il turco ha lavorato ad Appiano, nel giorno di riposo che Inzaghi aveva concesso alla truppa dopo la vittoria di Lisbona.

Con buona probabilità sarà convocato per il match di sabato con il Monza. L’obiettivo dichiarato di Inzaghi è quello di fargli giocare qualche minuto nel secondo tempo per prepararlo alla sfida di San Siro con il Benfica, il 19 aprile. A centrocampo, contro i brianzoli, potrebbe riposare uno fra Barella e Mkhitaryan. In difesa si valuta chi schierare fra Darmian e D’Ambrosio.