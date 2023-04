INTERLIVE | Radrizzani-Inter, arrivano conferme

L’imprenditore italiano è azionista di maggioranza del Leeds dal 2017. Due anni fa strizzò l’occhio al club nerazzurro in una intervista a ‘La Repubblica’

La notizia lanciata da ‘Bloomberg’ che parla di Radrizzani interessato all’Inter e, soprattutto, intenzionato a presentare un’offerta (previa cessione della maggioranza del Leeds agli investitori che controllano i San Francisco 49ers) trova delle conferme da fonti londinesi interpellate da Interlive.it.

L’imprenditore italiano a capo dell’Ares Ventures è spesso a Milano in questo ultimo periodo. Per affari personali ma, ci riferiscono, forse anche per lavorare più da vicino all’acquisizione del club di viale della Liberazione che Suning possiede da giugno 2016. Se Radrizzani potrà davvero sfidare Investcorp (al lavoro per la formazione di cordata) questo lo vedremo. “È da tempo che vuole comprare un club italiano”, sottolinea la fonte a Interlive.it. Del resto già nel 2021, in una intervista a ‘La Repubblica’, Radrizzani strizzò l’occhio all’Inter. Lo scorso ottobre, invece, si palesò in sede, seppur ufficialmente per ragioni di mercato legate al Leeds.

L’ostacolo principale per Radrizzani e Investcorp, come per qualsivoglia potenziale acquirente rimane la famiglia Zhang. Per essa l’Inter è vendibile solo di fronte a una proposta superiore al miliardo di euro. Zhang punta a dare concretezza al progetto nuovo stadio per incrementare il valore dell’Inter ed eventualmente ottenere la cifra desiderata per la vendita del ‘Biscione’.