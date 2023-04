Accordo raggiunto: Conte all’Inter, svolta improvvisa

L’ombra di Antonio Conte continua a incombere sull’Inter e sull’operato di Simone Inzaghi. Un nuovo indizio suggerisce l’idea di un ritorno in nerazzurro: c’entra una svolta improvvisa nello staff tecnico

Secondo la Gazzetta dello Sport l’Inter starebbe per ingaggiare un nuovo preparatore tecnico dei portieri. Un uomo il cui arrivo a Milano potrebbe confermare l’interesse ancora vivo dei nerazzurri nei confronti di Antonio Conte. In vista della prossima stagione, l’Inter dovrebbe infatti licenziare Adriano Bonaiuti, dal 2013 preparatore dei portieri nerazzurri.

Bonaiuti, ex portiere di Juve, Palermo e Udinese, arrivò a Milano proprio da Udine per seguire Samir Handanovic. E ora che lo sloveno dovrebbe lasciare l’Inter, anche il preparatore si starebbe preparando per trovare una nuova sistemazione.

Al suo posto l’Inter vorrebbe prendere Gianluca Spinelli, cinquantaseienne di Milano, da quattro stagioni preparatore dei portieri al PSG. In passato ha lavorato con il Como, il Genoa e con Antonio Conte (prima nella Nazionale Italiana e poi nel Chelsea). Secondo la Gazzetta esiste un forte legame fra Spinelli e l’allenatore pugliese, e dunque l’interesse dell’Inter per il preparatore potrebbe essere interpretato come un indizio per capire chi siederà sulla prossima panchina nerazzurra la prossima stagione.

In realtà, l’Inter non è la sola squadra a cercare Spinelli. Il preparatore (che continua a lavorare anche con l’Italia di Mancini) è inseguito dal Chelsea e dal Manchester United. Si tratta di un professionista apprezzato in tutta Europa. Per questo l’interesse nerazzurro nei suoi confronti potrebbe anche essere giudicato come uno schietto tentativo di svolta tecnica improvvisa, legata solo al possibile addio di Handanovic. I nerazzurri puntano su Onana, ma sanno che il camerunense ha ancora un po’ di limiti dal punto di vista tecnico. Vorrebbero perciò affidarlo a un uomo di comprovata esperienza e noto appunto per la sua capacità di raffinare i portieri più istintivi (Perin, Courtois Donnarumma…) rendendoli più efficaci e disciplinati.

La svolta improvvisa nello staff interista che fa pensare a un ritorno di Conte

Ecco cosa scrive la Gazzetta: “Oggi non è dato sapere cosa sarà della panchina nerazzurra, visto che Simone Inzaghi ha la possibilità di uno storico exploit in Champions che allontanerebbe da sé ogni nube. Un simbolico ricongiungimento della coppia tecnico-preparatore ci sarebbe, invece, in caso di sorprendente Conte-bis“.

Spinelli sarebbe comunque un ottimo acquisto per l’Inter. Con una bacheca di trofei simile (una Premier, una FA Cup, un Europeo con la Nazionale, due Coppe di Francia, tre titoli in Ligue 1, tre Supercoppe e una Coppa di Lega francese) non possono esserci dubbi sul suo valore.

Riguardo al suo rapporto con Conte, bisogna notare che Spinelli si è sganciato dal salentino proprio nel momento in cui Conte passò all’Inter: il preparatore firmò con il PSG per seguire Buffon. Ma la Gazzetta lancia una suggestione piuttosto chiara, scrivendo che le due strade dei due potrebbero finalmente ricongiungersi alla Pinetina, con Conte nome papabile nuovo allenatore al posto di Inzaghi e Spinelli come sostituto di Bonaiuti.

Il destino di Samir Handanovic: tutte le possibilità

Non è ancora detto che Handanovic lasci l’Inter, ma i dirigenti nerazzurri hanno poche speranze di riuscire a trattenerlo come secondo portiere a ingaggio ridotto. Lo sloveno crede di poter dire ancora la sua fra i pali e cerca perciò una nuova avventura. Nelle scorse ore si è parlato di un interesse dalla Francia e di una possibile trattativa con la Salernitana, in caso di partenza di Ochoa, o con l’Udinese. Un’altra suggestione è che si ritiri per dedicarsi alla carriera da allenatore.

Intanto qualche giorno fa Onana ha rilasciato una lunga intervista alla UEFA, e ha parlato con parole lusinghiere del suo secondo. “Per me è stato bellissimo arrivare in una città come Milano, che è meravigliosa. La gente è fantastica“, ha detto il camerunense. “Sono in un grande club e sono molto felice qui. Il primo giorno mi sentivo come come un bambino“.

“Qui ci sono giocatori importanti, giocatori di alto livello che sanno come aiutarti, come Samir, che è una leggenda da queste parti. Ha fatto molto per il club e allenarsi con lui ogni giorno è un onore. Il nostro rapporto è splendido. A livello personale mi sta aiutando molto e sono molto felice di essere qui con lui”.