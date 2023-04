Allegri ‘lo manda’ all’Inter: affare choc con Barella

Allegri è stufo e a Parigi sono convinti che il rinnegato possa finire all’Inter: parlano di un possibile intreccio che coinvolge addirittura Nicolò Barella. Ecco casa sta succedendo

Il giorno di Pasquetta sarà ricordato dai tifosi juventini come il momento della resa dei conti fra Massimiliano Allegri e Leandro Paredes. Il mister bianconero ha recentemente parlato di quanto accaduto nei giorni scorsi con il centrocampista argentino, cercando di smorzare le polemiche. Per Allegri non c’è stata alcuna lite: “C’è stato un confronto di idee. Leandro è un giocatore che sta giocando un po’ di meno in questo periodo, ma ha giocato tanto all’inizio. Ed è normale che chi non gioca si senta un po’ frustrato“.

Al di là di queste dichiarazioni, sembra chiaro che fra i due la rottura sia definitiva. Paredes non ha convinto alla Juventus, e per questo sarà rispedito senza alcun tipo di scrupolo a Parigi. La bocciatura di Allegri non inquieta più di tanto il PSG, che ha già da tempo messo in conto di sfruttare l’argentino come pedina di scambio nel prossimo calciomercato: si parla addirittura di un possibile assalto a Barella in cui Paredes potrebbe figurare come contropartita.

Dunque Paredes farò ritorno a Parigi: la rottura con la Juve e con Agnelli appare insanabile. Anche prima del litigio fra tecnico e giocatore non c’erano molte possibilità sul riscatto. A questo punto il PSG, secondo alcuni giornali francesi, potrebbe proporre il ventottenne argentino anche all’Inter, magari cercando di mettere le mani su Barella.

Il regista non aveva mai fatto così male come quest’anno. Dopo le ottime stagioni al Boca Juniors, all’Empoli, alla Roma, allo Zenit e al PSG, Paredes ha perso ogni sua sicurezza a Torino, vedendosi scavalcato nelle gerarchie anche giovani alla prima esperienza in A. Oltre alle prestazioni non all’altezza delle aspettative, Paredes ha deluso per i comportamenti in spogliatoio. Pare che i compagni non lo trovino simpaticissimo e che Allegri non sia mai riuscito a gestirlo umanamente.

Allegri lo scarica al PSG, e i francesi provano a inserirlo nella trattativa che porta a Barella

Il PSG vuole Nicolò Barella, e per arrivarci potrebbe essere disposto a mettere sul piatto una cinquantina di milioni più varie contropartite, fra cui appunto l’argentino umiliato da Allegri. Per l’Inter un affare del genere non avrebbe senso. Pur ammirando Paredes (per il giocatore che è stato, più per quello che si è visto in bianconero) Marotta e Ausilio pensano che il regista non sia una pedina necessaria alla squadra. Conta poi anche l’ingaggio: Paredes si becca 7,5 milioni di euro netti all’anno. Troppi, sotto ogni punto di vista.

Riguardo all’interesse parigino nei confronti di Barella, si può parlare di un’infatuazione antica. Il PSG ha cercato il centrocampista sardo già nel 2019 e poi l’anno scorso, senza riuscire a prenderlo. Stessa cosa per il Chelsea, che continua a monitorare le prestazioni dell’interista con dichiarato compiacimento. Si parla addirittura di una possibile richiesta di Antonio Conte: contattato dai dirigenti francesi, l’allenatore salentino avrebbe chiesto un ingaggio top (tipo 25 milioni a stagione) più l’acquisto di Barella.

E poi c’è il Liverpool. Nicolò Barella è da tempo in cima alla lista dei desideri di Klopp. L’allenatore lo avrebbe chiesto ufficialmente al suo presidente per rinforzare la mediana del Liverpool e accettare di conseguenza di lavorare con i Reds nonostante la stagione abbastanza deludente. Ed è da questo tipo di offerte che l’Inter deve guardarsi: Nicolò potrebbe essere attratto dalla Premier e lasciarsi lusingare dalla corte di Klopp.