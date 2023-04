Soldi e bomber per Lautaro: così Marotta mette ko il Milan

Possibile proposta in arrivo dalla Premier per il ‘Toro’. L’iniziativa ha del clamoroso. Occhio all’affare con soldi più scambio per provare ad anticipare i rossoneri

Nelle ultime settimane, come più che deducibile d’altronde, non si è fatto altro che parlare a proposito dei problemi realizzativi nutriti da parte dell’Inter in questi ultimi tempi. Ad essere sinceri, infatti, i nerazzurri hanno recentemente riscontrato enormi difficoltà nel mandare la palla in rete con la giusta assiduità e questo ha fatto si che tra Spezia, Juventus, Fiorentina e Salernitana si arrivasse a racimolare 1 solo misero punto.

A dirlo sono proprio le statistiche. In ben quattro partite, la squadra di Simone Inzaghi, pur avendo creato la bellezza di 63 occasioni da gol, ha messo a segno 2 sole reti (una di queste dal dischetto). Per fare, inoltre, un quadro ancor più dettagliato, l’Inter non mette a segno due reti in un singolo match dallo scorso 5 marzo, giorno in cui i nerazzurri ebbero la meglio per 2-0 sul Lecce (data a cui risale inoltre l’ultimo gol di Lautaro).

Insomma, è ormai chiara a tutti la difficoltosa situazione che la ‘Beneamata’ sta affrontando in questi ultimi tempi nel proprio reparto avanzato: motivo per cui, già nella prossima sessione di calciomercato estiva, Marotta e Ausilio – oltre a dover provare a ‘sbarazzarsi di Correa – andranno all’assalto di qualche altro nuovo centravanti. In tal senso, occhi puntati dritti sul bomber di attuale proprietà dell’Arsenal, niente meno che Folarin Balogun, calciatore accostato in questi ultimi tempi all’Inter e che gli stessi ‘Gunners’ potrebbero spedire direttamente a Milano domandando Lautaro Martinez in cambio.

Calciomercato Inter, nuove conferme sull’interesse per Balogun: l’Arsenal può pensare allo scambio con Lautaro

Stando, infatti, a quanto riferito nelle ultime ore direttamente dal ‘The Athletic’, l’Inter si è detta particolarmente interessata al potenziale ingaggio di Folarin Balogun: centravanti di attuale proprietà dell’Arsenal girato in prestito al Reims, club con cui ha già messo a referto 19 reti e 3 assist in stagione.

E’ proprio a questo punto, non a caso, che l’Arsenal potrebbe provare ad approfittare dell’interesse riposto da parte dell’Inter nei confronti di Balogun proponendo agli stessi nerazzurri 35-40 milioni in cash più il cartellino dell’americano – valutato sui 25-30 milioni – in cambio di Lautaro. Quello dell’argentino è un nome che, così come quelli di Barella e Bastoni, piace sin da moltissimo tempo a Mikel Arteta, quest’oggi al comando della classifica generale di Premier League. Oltre all’Inter, resta vivo l’interesse anche da parte del Milan e di qualche altro club europeo per Balogun.