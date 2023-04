Cancelo firma con l’odiata rivale: scambio pazzesco

Altro che riapprodo all’Inter, il grande ex può tornare a far visita alla propria squadra del passato con uno scambio clamoroso. L’intreccio è spaventoso

Di calciatori, dalle parti di Appiano, ne sono passati a bizzeffe, per non dire migliaia, in tutti questi ultimi anni. In base a quello che è stato il proprio rendimento offerto a Milano, poi, c’è chi viene ricordato con profondo disdegno e chi con grande piacere: uno di questi è sicuramente Joao Cancelo, con un trascorso vissuto all’Inter di un solo anno.

Il fortissimo laterale portoghese è, infatti, rimasto nella stragrande cittadina milanese per un solo anno: venendo, di fatto, rilevato dall’Inter in prestito dal Valencia nella stagione 17-18 per poi dire addio un solo anno dopo e approdare, di conseguenza, alla Juventus. A distanza di un po’ di tempo, poi, il classe ’94 ha saputo consacrarsi come uno dei più forti calciatori in circolazione mettendo a referto in soli tre anni e mezzo di Manchester City: 9 reti e addirittura 22 assist (la specialità della casa insomma). Da lì, è arrivata in seguito l’esperienza che l’ha portato a cambiare momentaneamente casacca.

Come ormai risaputo, infatti, Joao Cancelo ha momentaneamente fatto le valigie dall’Inghilterra per spostarsi in direzione Baviera, approdando sostanzialmente al Bayern Monaco tramite la via del prestito con diritto di riscatto fissato attorno ai 70 milioni di euro (opzione che non dovrebbe venir esercitata dai tedeschi). Di conseguenza, l’ex Inter e Juve potrebbe, a quel punto, approdare da tutt’altra parte dicendo così addio ai ‘Citiziens’ tramite scambio. L’idea è clamorosa.

Calciomercato Inter, addio fattibile a fine stagione tra Cancelo e il City: al via l’ipotesi di scambio con Dembele

Stando, infatti, a quanto riferito nelle ultime ore direttamente dal quotidiano ‘Sport’, il Barcellona appare seriamente intenzionato a voler compiere un tentativo per Joao Cancelo in vista della prossima estate.

E’ evidente ormai a tutti quanti che, negli ultimi tempi, tra Cancelo e il Manchester City si sia formata qualche ruggine e questo potrebbe far sì che il classe ’94 arrivi a dare il proprio addio ai ‘Citiziens’ a fine stagione approdando, a quel punto, al Barcellona (sin da sempre storica rivale del Real Madrid, club per cui lui ha sempre e comunque simpatizzato). L’idea che potrebbe ben presto sorgere fuori, non a caso, non è altro che quella di un potenziale scambio assieme ai ‘blaugrana’ che vedrebbe coinvolti Osumane Dembele e il forte laterale portoghese. Occhio a questo tipo di scenario.