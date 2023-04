L’erede dalla Fiorentina: 50 milioni per il sì all’Inter

L’ipervalutazione del terzino fa rabbrividire l’Inter, Marotta dovrà cercare di convincere Commisso a scendere di prezzo

I sentieri scoscesi percorsi dall’Inter nell’ultimo tratto di campionato non fanno ben sperare in una conclusione felice di stagione. Questo risultato, lontano dalla qualificazione alla prossima edizione di Champions League, preoccupa soprattutto la dirigenza nerazzurra sotto il profilo dei mancati introiti derivanti dalla partecipazione alla competizione.

Per questo motivo è inevitabile che Giuseppe Marotta debba prendere in seria considerazione l’ipotesi, già piuttosto concreta diverse settimane or sono, di inserire in lista trasferimenti anche i big del gruppo a disposizione di Simone Inzaghi. Oltre al già partente Milan Skriniar, dunque, potrebbero finire sul mercato anche Marcelo Brozovic, Lautaro Martinez, Nicolò Barella e Denzel Dumfries. Quest’ultimo era finito nel mirino di Chelsea, Manchester United, Barcellona e Bayern Monaco mesi addietro, specialmente nel corso della sessione invernale di mercato, per le sue doti atletiche imperiose e le buone prospettive di crescita vista la giovane età. Un’occasione che neppure l’Inter potrebbe farsi sfuggire in uscita, perché il suo cartellino è valutato almeno 40 milioni di euro.

Calciomercato Inter, anche Dodô tra i pezzi pregiati di Serie A

Quel che tuttavia lascia perplessa la dirigenza è il fatto che attualmente non ci sono molti nomi da poter prendere in considerazione come sostituti ideali. Alcuni lasceranno i propri club a parametro zero, vedi i casi di Juan Cuadrado alla Juventus e Rick Karsdorp alla Roma; altri invece sono troppo poco incisivi e non avrebbero la giusta esperienza per affrontare una stagione intera con una competizione europea in programma. Pertanto, non resterebbe che affacciarsi sui profili di punta. Uno di questi è Dodô, esterno destro di proprietà della Fiorentina ed ex Shakhtar.

Il calciatore era stato prelevato dal campionato ucraino per soli 15 milioni di euro ed è cresciuto enormemente in questa stagione sotto la guida di Vincenzo Italiano, tanto da renderlo incedibile per il presidente Rocco Commisso. Figurarsi ad una diretta rivale di campionato. Per poter anche solo pensare ad avvicinarsi al suo cartellino, l’Inter dovrebbe mettere in conto l’idea di sborsare almeno 50 milioni di euro. A quel punto tanto vale non cedere affatto Dumfries, che sulla carta avrebbe ancora moltissimo da offrire e potrebbe diventare uno dei pezzi grossi della rosa nerazzurra. Il paragone di prezzi, infatti, non ammette alcuna chance di buona riuscita dell’affare.