L’Inter ‘beffa’ la Juventus: Sensi pedina di scambio

Nerazzurri decisi a giocare la carta Sensi per raggiungere l’obiettivo di mercato sulla corsia mancina, in caso di cessione di Gosens

L’Inter non avrà da rimboccarsi le maniche la prossima estate soltanto fronte acquisti per puntellare la rosa a disposizione di Simone Inzaghi – o chi prenderà il suo posto – in funzione della disputa del nuovo campionato e l’edizione seguente della Champions League, ma anche valutare con attenzione tutte le mosse in uscita. Sia tra coloro che sono attualmente parte dello scacchiere nerazzurro, sia chi invece rientrerà a fine giugno in seguito allo scoccare del termine ultimo di decorrenza dei prestiti.

Tra questi c’è ancora da definire la posizione di Stefano Sensi, calciatore fortemente voluto due anni fa dalla gestione tecnica di Inzaghi e prelevato dal Sassuolo con grandi speranze di crescita come uno dei maggiori protagonisti del gruppo. Per sua sfortuna, però, i numerosi acciacchi fisici hanno caratterizzato la sua incredibile involuzione, tanto da essere stato scartato anche in questa stagione dalla dirigenza e lasciato andare verso le sponde del Monza che lo ha accolto a braccia aperte. Qui, con non poche difficoltà, sta iniziando a trovare il proprio ambiente. Un bene, perché l’Inter potrebbe valutare proprio la cessione a titolo definitivo del calciatore in Brianza qualora ritenuto all’altezza dall’amministratore delegato Adriano Galliani. E qualora non ci fossero le condizioni per monetizzare, Giuseppe Marotta potrebbe anche approfittare della situazione per spingere la dirigenza rivale a trovare un accordo di scambio per il cartellino di Carlos Augusto.

Calciomercato, Carlos Augusto tra Inter e Juventus: Marotta gioca il jolly

L’esterno mancino brasiliano rappresenta uno dei profili più interessanti dello scenario italiano del momento, secondo solo a calciatori più noti come Theo Hernandez e Leonardo Spinazzola.

Le sue buone prestazioni in campionato hanno galvanizzato le potenziali pretendenti, fra cui spicca anche la Juventus di Massimiliano Allegri. Come i nerazzurri nel caso di Robin Gosens ancora in dubbio permanenza, anche i bianconeri dovrebbero essere vicini a perdere il proprio terzino sinistro Alex Sandro per scadenza di contratto. La carta Sensi, dunque, potrebbe essere un incentivo importante al fine di un secco convincimento per sbaragliare l’accesa concorrenza. Soprattutto se dall’altra parte, Allegri non abbia alcuna intenzione di liberarsi di uno dei suoi giovani come Rovella per accontentarsi di Augusto.