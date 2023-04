Inter, stagione finita: “Si opera al ginocchio”

Brutte notizie per il centravanti anche in chiave mercato, l’infortunio ne limita l’appetibilità e l’Inter fa un passo indietro

L’Inter è al lavoro su due fronti in quella che sembra a tutti gli effetti la frazione di stagione più delicata e importante dell’anno. Anzitutto sul terreno di gioco, gli uomini di Simone Inzaghi hanno da riscattare una serie deludente di risultati che hanno minato il secondo posto in classifica alle spalle del Napoli.

L’attuale posizione precluderebbe la possibilità di qualificazione alla prossima edizione di Champions League, lasciando dunque in bilico la permanenza non soltanto del tecnico piacentino ma di tanti altri calciatori che potrebbero diventare parte di un processo di ridimensionamento strutturale funzionale a rimpolpare le casse societarie in deficit. Fronte mercato, dunque, la dirigenza nerazzurra avrebbe da lavorare molto sulle uscite andando a massimizzare le plusvalenze laddove possibile. Specie con il cartellino di Denzel Dumfries che, ad oggi, appare ancora come l’indiziato numero uno a lasciare Milano la prossima estate. Una volta assicurato questo processo, sarebbe tempo per Giuseppe Marotta di chiudere con gli innesti. Facendo però a meno di un centravanti che sarebbe potuto tornare molto utile all’Inter del futuro in vista di un possibile addio di Romelu Lukaku di rientro al Chelsea.

Calciomercato, Scamacca out Per infortunio e l’Inter vira obiettivo

Si tratta di Gianluca Scamacca, già vecchio obiettivo dell’Inter prima che questi sposasse il progetto tecnico del West Ham in Inghilterra. Ebbene la sua stagione non è stata delle migliori, con solo 8 reti segnate in un campionato difficilissimo come quello inglese, ricco di grandissimi campioni.

Ad aver complicato ulteriormente il suo cammino recente è stato anche un infortunio al ginocchio a seguito delle presenze con la Nazionale di Mancini sul quale il club conserva massima riservatezza. Si presume che possa costringerlo ad uno stop forzato lunghissimo a seguito dell’operazione chirurgica in programma quest’oggi, come comunicato dal tecnico David Moyes. Il calciatore, dunque, potrebbe dire addio alla stagione in anticipo. E con essa anche le chance di un rientro in Serie A, dove ad attenderlo ci sono ancora molti club come l’Inter visibilmente alla ricerca di un buon centravanti di sostanza che ci metta il fisico e segni tanti gol.