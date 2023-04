DIRETTA Serie A, Inter-Monza: segui la cronaca LIVE in tempo reale

L’Inter di Inzaghi affronta il Monza di Palladino nella 30esima giornata di Serie A. La cronaca Live della partita in Diretta

L’Inter riceve il Monza a San Siro in una derby lombardo valido come ultimo anticipo del sabato per la trentesima giornata del campionato di Serie A, undicesimo turno del girone di ritorno. Una sfida tra due formazioni che non hanno vinto nessuna delle ultime quattro partite che sarà arbitrata da Pairetto della sezione di Nichelino.

Da una parte i nerazzurri di Simone Inzaghi, reduci dalla bella vittoria in trasferta contro il Benfica nell’andata dei quarti di finale di Champions League, hanno assoluto bisogno di tornare a vincere anche in campionato dopo il pareggio contro la Salernitana che aveva interrotto la striscia di tre sconfitte di fila per restare agganciati al treno quarto posto. Dall’altra i biancorossi di Raffaele Palladino, che a loro volta vengono dal pareggio contro l’Udinese, puntano ad un risultato di prestigio per coronare una stagione molto positiva. All’andata finì con un pareggio 2-2 tra le polemiche per un errore di Sacchi che annullò un gol regolare ad Acerbi. Interlive.it vi offre la super sfida dello stadio Giuseppe Meazza in tempo reale.