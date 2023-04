Inter-Monza, probabili formazioni: sarà turnover parziale, torna Lukaku

Il tecnico nerazzurro ha optato per un cambio strategico in vista dell’incontro di ritorno dei quarti di finale di Champions League per limitare l’esborso energetico

La brillante e solida prestazione offerta dall’Inter nell’andata dei quarti di finale di Champions League contro il Benfica sul manto erboso dello Stadio da Luz ha donato all’ambiente nerazzurro nuova vigoria per affrontare i prossimi impegni di campionato con il giusto spirito competitivo.

In occasione dell’incontro di questa sera con i vicini di casa del Monza, però, Simone Inzaghi è costretto a tenere da parte alcuni dei suoi giocatori migliori per farli rifiatare in vista della gara di ritorno che si disputerà a San Siro il prossimo mercoledì. E in ogni caso, l’obiettivo minimo è la vittoria per scacciare i dubbi di una ambigua quinta posizione in classifica che allontana le speranze della qualificazione alla prossima edizione della massima competizione europea per club.

Per il turnover, quindi, non verranno apportati cambi tra i pali con il solito grande André Onana alle spalle di Stefan de Vrij, Alessandro Bastoni e molto probabilmente Danilo D’Ambrosio che prenderà il posto di Matteo Darmian. Sulla destra dovrebbe correre Denzel Dumfries, mentre a centrocampo potrebbe giungere l’inedito tridente con Nicolò Barella, Marcelo Brozovic e Kristjan Asllani dal primo minuto. A sinistra potrebbe spuntarla Robin Gosens, in sostituzione di un esausto Federico Dimarco. In avanti, invece, il duo Lautaro–Dzeko potrebbe essere rivoluzionato con Romelu Lukaku e Joaquin Correa. Per questi ultimi sarebbe l’occasione di riscatto dopo le deludenti prestazioni offerte in campionato.

Inter-Monza, le probabili formazioni

Per i rivali diretti sul campo, la partita con l’Inter ha il sapore di riscatto ai quattro risultati negativi maturati di recente e Raffaele Palladino non può che schierare la formazione migliore con i soliti Pessina, Sensi, Carlos Augusto e Petagna sin dal primo minuto.

INTER (3-5-2): Onana; D’Ambrosio, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Asllani, Gosens; Lukaku, Correa. Allenatore: Inzaghi.

MONZA (3-4-1-2): Di Gregorio; Izzo, Marì, Caldirola; Ciurria, Pessina, Rovella, Carlos Augusto; Sensi; Caprari, Petagna. Allenatore: Palladino.