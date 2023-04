Perez affonda il colpo: 60 milioni e l’Inter lo vende

I ‘Blancos’ si sono detti disposti a pescare in Premier. E’ questo uno dei tanti scenari che può interessare ai nerazzurri in ottica cessione Dumfries. Le ultime

Negli scorsi mesi, non si è fatto altro che discutere a proposito della situazione Dumfries, laterale di attuale proprietà dell’Inter che, nel corso della prossima estate, arriverà a dare il proprio addio ai nerazzurri.

Oramai non vi è più alcun dubbio a riguardo: è l’olandese il prescelto da parte dell’intera dirigenza nerazzurra per far sì che proprio questi ultimi arrivino a racimolare un bel gruzzoletto di soldi. Inizialmente, visto e considerato anche l’ottimo Mondiale disputato da parte dell’ex Psv al fianco dell’Olanda, Marotta e Ausilio si erano detti disposti a voler domandare circa 50 milioni di euro per il suo cartellino, in modo tale da arrivare ad incassarne come minimo 40, ma ora, viste le attuali premesse, il calciatore viene valutato attorno ai 30 milioni.

Non c’è neanche da nasconderlo. Negli ultimi tempi diverse società militanti in Premier League, quali Manchester United e Chelsea in particolar modo, si sono dette estremamente interessate all’acquisto del classe ’96…Anche se, recentemente, questa pista si è un pochino raffreddata. In quale modo potrebbe riaprirsi? E’ semplice da intuire, e ad averlo spiegato recentemente, è stata proprio una testata giornalistica in particolare.

Calciomercato Inter, Dumfries può dire addio e accasarsi al Chelsea grazie all’approdo di James al Real

Stando, infatti, a quanto riferito direttamente dal ‘Daily Mail‘ nelle ultime ore, il Real Madrid ha incominciato a bussare con insistenza alla finestra del Chelsea per Reece James, laterale di attuale proprietà dei ‘Blues’ che, nonostante sia in procinto di poter firmare il rinnovo di contratto sino al 2028, potrebbe finire per dire ugualmente addio.

Certo, non sarà facile, ma dal canto proprio i ‘Blancos’ punteranno a spingere su un solo ed unico fattore: ossia su quello che i londinesi devono tornare a fare cassa il prima possibile, visti gli innumerevoli investimenti compiuti nell’arco delle ultime due sessioni di calciomercato, dove sono stati spesi oltre 600 milioni di euro. E’ questo, non a caso, lo scenario che potrebbe spingere sempre più Denzel Dumfries in direzione Premier.

Nel caso in cui il Real Madrid dovesse seriamente arrivare a mettere le mani su James, quindi, per lui si ipotizza un acquisto da 50 milioni di sterline come minimo, e quindi da 60 milioni, i ‘Blues’ potrebbero a quel punto correre ai ripari ingaggiando l’olandese di attuale proprietà dell’Inter.