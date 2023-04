Via a zero con la retrocessione: ‘proposta’ immediata all’Inter

Il nuovo rinforzo dei nerazzurri potrebbe giungere direttamente dalla A. Spunta fuori dalle parti di Appiano il nome del potenziale erede di Mkhitaryan a titolo gratuito

Nonostante la complicatissima situazione economica a cui l’Inter sta facendo fronte da un bel po’ di tempo a questa parte, i nerazzurri sono stati in grado anche nell’estate passata di compiere ugualmente una campagna acquisti più che discreta, a cominciare dall’acquisto di Henrikh Mkhitaryan.

Già 4 reti e 1 assist messi a segno in stagione dal forte centrocampista armeno, dati a cui si sommano inoltre le 38 presenze complessive totalizzate in quest’annata. Pur essendo ormai in forte età avanzata, l’ex Roma – dopo aver percorso la tratta che l’ha poi portato a Milano – è comunque riuscito a trovare una continuità di rendimento alquanto invidiabile e, senza fin troppi indugi, si è addirittura impadronito delle vesti da titolare (anche a causa degli infortuni avuti prima da Brozovic e ora da Calhanoglu).

Come si suol dire dunque: ‘Mai scelta fu più azzeccata’. Sì, perché se Mkhitaryan si trova quest’oggi nella stragrande cittadina milanese, lo si deve principalmente a Marotta e Ausilio: i quali, dopo aver fiutato la seguente opportunità a zero, hanno poi deciso di chiudere immediatamente per l’armeno. Ora però, proprio come accaduto col classe ’89, ecco che di affare a titolo gratuito potrebbe essercene un altro.

Calciomercato Inter, spunta fuori il nome di Djuricic sul tavolo della ‘Beneamata’: può essere offerto in caso di B

Complice la deludente stagione che la Sampdoria sta disputando in quest’annata, a fine anno, ed in caso di Serie B, gran parte di alcuni calciatori di attuale proprietà dei ‘blucerchiati’ potrebbero arrivare a dare il proprio addio: incluso Filip Djuricic.

Il centrocampista serbo ha, infatti, messo piede per la prima volta in quel di Genova nella scorsa estate e lo ha fatto, per giunta, a parametro zero dopo non aver esteso la durata del proprio contratto – all’epoca in scadenza – con il Sassuolo. Ora, ad un anno di distanza, la stessa e identica cosa potrebbe accadere con la Sampdoria: club che potrebbe venir ripagato con la stessa moneta.

Come già anticipato, peraltro, il primo a poter addio in caso di retrocessione da parte dei genovesi a fine stagione, è proprio Filip Djuricic. Nonostante il calciatore abbia, ad oggi, un contratto che lo vede legato al fianco della Samp sino a giugno 2024, il calciatore potrebbe anche arrivare a rescindere assieme al club presieduto attualmente da Marco Lanna, con gli agenti stessi della mezz’ala che potrebbero finire per offrire, poi, il proprio assistito a tutta una serie di squadre, Inter inclusa.

I suoi intermediari potrebbero presentarsi, non a caso, dalle parti di Appiano con l’idea di proporlo all’intera dirigenza interista come dopo Mkhitaryan (legato, anche lui, all’Inter fino al prossimo 2024 ed ormai in età del tutto avanzata). Tra l’altro, un profilo che è stato accostato recentemente alla panchina nerazzurra, è quello di Roberto De Zerbi: tecnico che, oltre ad aver già avuto il serbo in passato al proprio fianco, condivide lo stesso e identico entourage di Djuricic. In via conclusiva, il nome del classe ’92 era già stato accostato al fianco della ‘Beneamata’ nell’estate scorsa per via del suo contratto, prossimo alla scadenza, assieme ai neroverdi.