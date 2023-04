Onana via dall’Inter: destinazione clamorosa

La notizia del blitz di Ausilio a Barcellona rimanda a numeri intrecci di mercato. Si ragiona su Brozovic, ma non solo: anche André Onana potrebbe andar via dall’Inter

Quanti sono i nomi sul tavolo nei continui colloqui fra Inter e Barcellona? Tanti, a detta della stampa italiana e spagnola. I blaugrana continuano a richiedere informazioni su Marcelo Brozovic, mentre l’Inter ha interesse per Kessié, Umtiti e il giovane difensore centrale Chadi Riad.

Secondo TuttoSport, però, i catalani starebbero pensando anche ad altri nomi oltre Brozovic: piacerebbero Denzel Dumfries e André Onana. Entrambi cedibili per l’Inter, ma ovviamente con differente peso e rimorso. Sul portiere, l’Inter sarebbe disposta a trattare solo di fronte a un’offerta davvero importante. Il camerunense ha stupito positivamente e potrebbe rappresentare il futuro dell’Inter. Per questo i nerazzurri potrebbero cederlo solo per un’offerta superiore ai 30 milioni. Mettendo così in cassa una super-plusvalenza (Onana è arrivato a zero).

Dalla Premier, nelle settimane scorse, si sono levate le prime sirene: Manchester United e Chelsea, secondo i tabloid britannici, sarebbero pronte a investire sul portiere nerazzurro. Al momento non c’è alcuna trattativa, ma per i dirigenti dell’Inter resta ancora aperta la necessità di vendere almeno un pezzo grosso entro fine stagione. Si preferirebbe sacrificare Dumfries, ma per l’olandese scarseggiano le offerte. Quindi sì: Onana potrebbe davvero andar via a fine stagione.

Anche il Barcellona starebbe dunque sondando Onana, per pararsi la schiena in caso di addio di ter Stegen. Il Barcellona ha bisogno di cedere. Qualora dovesse arrivare l’offerta giusta, secondo TuttoSport, pure Marc-André ter Stegen potrebbe essere ceduto. E in questa prospettiva i dirigenti blaugrana avrebbero già scelto un erede.

La volontà sarebbe quella di riportare a “casa” André Onana. Il camerunense è infatti un canterano che piace per la sua reattività e per il suo modo di intendere il ruolo. Al Barça vogliono portieri bravi con i piedi, sicuri nel gestire il giropalla, e il caro André, che è cresciuto calcisticamente in Catalogna, è perfetto per l’interpretazione della parte.

Per la Gazzetta dello Sport, invece, Onana potrebbe trovare più mercato in Premier. Fermo restando che manca l’intenzione da parte dell’Inter di privarsi dell’estremo difensore, potrebbe aprirsi una trattativa con l’offerta giusta, cioè di tre decine di milioni. L’assegno giusto, secondo la Gazzetta, potrebbe essere girato all’Inter dal Chelsea e o dallo United.

Onana conquista tutti: leader nerazzurro

Con le sue prestazioni e con le sue parole, Onana si è già fatto amare dal pubblico nerazzurro. Si esprime come un vero interista, incita il pubblico, lotta per i colori e si mostra orgoglioso della propria squadra. Anche i più critici nei suoi confronti si stanno piano piano ricredendo.

Gianluca Pagliuca, che in passato aveva criticato tecnicamente André Onana, si è di recente ricreduto: “Ero un po’ scettico“, ha confessato l’ex portiere interista a Sky Sport. “In porta è reattivo, deve un po’ migliorare nell’atteggiamento, però nelle partite importanti non ha mai tradito. Quello che mi piace è la tranquillità che dà alla squadra. Non credevo che quest’anno diventasse titolare subito al posto di Handanovic“.

André Onana è il portiere con più salvataggi (39) e clean sheet (6) in Champions League finora. Secondo gli ultimi dati, il camerunense ha salvato infatti l’84.8% dei tiri in porta ricevuti. Nessuno meglio di lui. E davvero un portiere così può essere perso per soli 30 milioni? E per prendere chi, poi? Vicario?