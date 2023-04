Retegui, prezzo in crescita e ‘rischio’ Inter: contromossa paradossale

Il centravanti italo-argentino preme all’approdo in Serie A ma la strada è in salita per due motivi principali, ecco come può difendersi l’Inter

Mateo Retegui ha rapito la scena della Nazionale italiana con due reti nel corso delle prime due partite utili alla fase a gironi delle qualificazioni ad Euro 2024. Un ottimo biglietto da visita per il centravanti italo-argentino, pescato dagli osservatori di Roberto Mancini tra le file del Tigre. La sua grande vena realizzativa – già 8 reti in 10 partite in campionato – e le ottime prospettive future lascerebbero intendere che il suo profilo possa tornare utile soprattutto nel campionato italiano di Serie A con tante grandi realtà disposte a trattare per il suo acquisto.

L’Inter ha manifestato il proprio interesse e Retegui appare come uno degli obiettivi principali della prossima sessione di mercato, soprattutto considerando le possibili uscite di Romelu Lukaku e Joaquin Correa. Anche la sua entourage è convinta che questo salto di qualità possa trovare sbocchi interessanti, ma a frenare l’avanzata della dirigenza nerazzurra capitanata da Giuseppe Marotta sono anzitutto le cifre. La sua valutazione è in continua e costante crescita, tanto da aver già toccato i 20 milioni di euro. Per le casse di Steven Zhang sarebbe un duro colpo da digerire e per questo motivo si farà affidamento sulla piena fiducia reciproca che intercorre tra le parti per ‘congelare’ il prezzo e non permettere che salga ulteriormente così da favorire un accordo già nelle prossime settimane. Il cartellino del suo compagno di squadra Facundo Colidio, in prestito al Tigre proprio dall’Inter, potrebbe agevolare la trattativa come contropartita tecnica per abbassare ulteriormente le pretese argentine.

Calciomercato Inter, prezzo e rivali dirette: doppio ostacolo per Retegui

Al contempo, però, l’Inter deve difendersi dalle avances dell’Eintracht Francoforte che avrebbe palesato l’intenzione di muovere passi importanti in direzione di Retegui in estate. Per fortuna del club nerazzurro, il calciatore preferirebbe vestire i colori del ‘Biscione’ anche per agevolare l’opera di ambientamento in Italia in funzione proprio degli impegni con la Nazionale di Mancini, non conoscendo ancora la lingua italiana veicolo essenziale di comunicazione su territorio internazionale.

In caso di mancato accordo con l’oriundo, Marotta dovrebbe quindi virare sulle altre opzioni di mercato a disposizione percorrendo la pista che porterebbe ad un centravanti di prospettiva come potrebbe essere Marcus Thuram. Anche il francese, infatti, è stato inserito ufficialmente dal Borussia Monchengladbach tra i partenti a parametro zero al termine del contratto.