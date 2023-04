Tutto fatto, ha firmato il figlio di Adriano

Il progenie dell’Imperatore’ ha sottoscritto un contratto importantissimo. Questa la svolta che proietta nel mondo del professionismo

Grandi o piccoli che sia, tutti quanti sono oramai venuti a conoscenza, anche a distanza di anni, di tutto quello che è stato Adriano Leite Ribeiro per il mondo del calcio.

L’ex centravanti brasiliano, soprannominato ‘L’Imperatore’, ha indossato le maglie di Inter, Fiorentina, Parma e Roma nel corso della sua lunga esperienza italiana segnando vere e proprie caterve di gol e contraddistinguendosi per tutta una serie di cose reputate, giustamente, fuori dal comune. Oltre ad aver messo a segno ben 77 reti complessive in Serie A, Adriano è stato anche in grado di impressionare tutti per le sue splendide giocate che lo hanno, di fatto, reso per anni e anni uno dei migliori dribblatori che questo sport abbia mai avuto. In tanti continuano, non a caso, a chiedersi tutt’ora cosa sarebbe potuto realmente diventare il classe ’82 senza tutti quei brutti infortuni che hanno, malauguratamente, tormentato la sua carriera.

Nessun timore però. Ormai si sa che, nel calcio così come nella vita, tutto ha un inizio ed una fine ed è per questo che, anche a distanza di anni, Adriano è destinato a rimanere ugualmente negli annali di questo sport. Peraltro, come già precedentemente successo in passato, vedasi i casi riguardanti: Bruno Conti e Daniele Conti, Peter Schmeichel e Kasper Schmeichel, ed infine, il più recente, Enrico Chiesa-Federico Chiesa, la bellezza di questo sport è racchiusa anche in tutto ciò: ossia nella possibilità di poter assistere ad un vero e proprio passaggio di testimone. Era già successo anche a Cesare Maldini e Paolo Maldini per dipiù, e chissà ora col figlio Daniel, ma occhio che questa cosa non possa accadere anche con altri.

Eccezion fatta per Cristiano Ronaldo infatti, anche lui uno dei più grandi calciatori che questo sport abbia mai avuto, con suo figlio ancora in procinto di intraprendere una vera e propria carriera, anche Adriano ‘L’Imperatore’ possiede un progenie che, ben presto, potrebbe diventare una vera e propria stella. Attualmente, suo figlio Adriano Carvalho, si trova in forza al Serrano: club appartenente alla divisione brasiliana e con cui è giunta una svolta effettiva.

Calciomercato, svolta per il figlio di Adriano: sottoscritto il suo primo contratto da professionista

Mancava solamente l’ufficialità ma oramai è arrivata anche quella. Adriano Carvalho, niente meno che il figlio dell’Imperatore’ ha siglato il suo primo contratto da ‘Pro’.

Dopo aver militato per un po’ di tempo nelle giovanili del Petropolis, infatti, l’appena sedicenne Adriano Carvalho è poi passato in forza al Serrano, altra società con cui ha, per l’appunto, appena sottoscritto il suo primo accordo da professionista. Trattasi, come suo padre d’altronde, di un attaccante che oltre a stupire per le sue grandi doti realizzative, con il totale di reti segnate che ammonta già a 20 in appena 27 gare giocatesi in questa stagione, è stato anche in grado di impressionare per la sua grande capacità nel saper puntare l’uomo.

Oramai lo si può dire a tutti gli effetti. E’ questa la notizia che inorgoglisce ancor di più suo padre Adriano nell’aver visto suo figlio compiere questo primo, ma fondamentale, passo per l’inizio di carriera del giovane centravanti brasiliano. A questo punto viene da chiedersi: riuscirà Adriano Carvalho a ripercorrere le orme del padre?