Affare Inter per Investcorp, la conferma ufficiale: “È maturo”

Il fondo Investcorp fa sentire finalmente la sua voce con una dichiarazione ufficiale che potrebbe in un certo senso confermare l’idea di un affare per l’acquisizione dll’Inter

Da qualche settimana, ormai, si parla con insistenza dell’interesse di Investcorp nell’acquisizione del club nerazzurro. Il fondo del Bahrein, che aveva già messo gli occhi sul Milan, ha la possibilità di chiudere un affare con Zhang e di riportare l’Inter in una posizione di dominio a livello economico.

Per questo motivo tanti tifosi interisti hanno accolto con giubilo le parole del boss del fondo. Mohammed Al Ardhi, presidente esecutivo di Investcorp, ha infatti di recente rilasciato alcune dichiarazioni molto interessanti.

Che cosa ha detto di così importate? Al Ardhi (anche conosciuto come Alardhi) non ha escluso un altro tentativo di investire nello sport europeo, dopo il fallito assalto al Milan degli anni scorsi. Il fondo è pronto per l’espansione. Il potente banchiere, inoltre, parlando con il Financial Times, ha spiegato di essere convinto della necessità di investire anche sulle strutture, descritte come carenti, degli stadi europei, almeno rispetto a quelle americane e legate ad altri sport come l’NBA.

Di recente il boss di Investcorp ha visitato New York e i campi dei Brooklyn Nets con il suo proprietario Joseph Tsai. Queste visite lo hanno ispirato: “Ristoranti e negozi, nelle strutture, hanno davvero trasformato l’esperienza in modo fantastico. Anche in Europa ci sarebbe bisogno di questo“.

L’affare Inter-Investcorp è davvero possibile, arriva la mezza conferma del boss Al Ardhi

La notizia più suggestiva dell’intervista riguarda la volontà del fondo del Bahrein di voler investire in Europa, nel settore dello sport. Mohammed Al Ardhi ha dichiarato che il fondo ha raggiunto 50 miliardi di dollari di asset in gestione e ha l’obiettivo di salire a 100 miliardi nel lungo termine, investendo in diversi settori tra cui infrastrutture, assicurazioni e gestione del credito. E poi in club sportivi, anche in Europa. “Valutiamo un nuovo investimento nello sport europeo, il fondo è pronto per l’espansione“, queste le parole del banchiere.

Ma chi è Mohammed Bin Mahfoodh Al Ardhi, il presidente esecutivo di Investcorp che ha parlato al Financial Times dei nuovi possibili investimenti del suo gruppo? Potrebbe essere l’uomo giusto per l’Inter? A livello economico, non ci sono dubbi. Ma da un punto di vista culturale e umano?

Sul web si trovano poche notizie sul suo passato. Viene descritto come un omanita, un ex militare e pilota di caccia votato all’imprenditoria. Prima di essere diventato presidente esecutivo di Investcorp e di Bank Sohar è stato un banchiere e poi presidente della National Bank of Oman. Si è formato nell’esercito, ma poi si è specializzato nel Command and Staff College di Bracknell e la National Defense University di Washington, DC.

Il pilota di caccia che punta alla proprietà nerazzurra

L’Inter, dunque, potrebbe passare di mano, da un giovane milionario cinese a un ex militare a capo di una società multimiliardaria che gestiste prodotti di investimento alternativi, per clienti privati ​​e istituzionali. Nella situazione attuale, per i tifosi, chiunque possa garantire maggiore liquidità e un progetto sportivo un po’ più lungimirante, è più che ben accetto…

Che Investcorp puntasse al calcio era chiaro da tempo. E che al gruppo piaccia l’Italia è un altro dato di fatto. Da decenni Investcorp investe nel settore della moda e nell’edilizia. E ora, dopo essersi concentrato nell’industria petrolifera e del gas e nella tecnologia dell’informazione, il fondo è pronto a investire di nuovo sullo sport, non solo negli Stati Uniti, come ha già fatto.

Al Ardhi è un tipo molto interessante. Ha raccontato di aver scalato il Kilimangiaro in passato e di essere un amante del calcio italiano anni ’90. Quindi dovrebbe conoscere bene l’Inter. Non solo un uomo di azione: è anche un intellettuale. Ha scritto tre romanzi. inoltre scritto tre libri: un romanzo, una raccolta di commenti ad aforismi islamici e una biografia di alcuni importanti uomini della contemporaneità araba.