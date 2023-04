PSG, ancora tu: l’Inter si butta sullo ‘scarto’ dei francesi

Il club francese non permette al giovane centravanti di esprimere il proprio potenziale, lui sbotta sui social e torna sul mercato

Il PSG è re indiscusso del campionato di Ligue 1 nonostante i due scivoloni occorsi nelle ultime settimane che hanno invece permesso al Lens di accorciare clamorosamente in classifica. A cercare di tenere la situazione sotto controllo è il tecnico Christophe Galtier, a volte insoddisfatto di come la sua squadra pecchi di goliardia e non riesca a rendere come vorrebbe. Un discorso ambiguo, che vale non soltanto contro le grandi realtà – come accaduto in Champions League, all’ennesima eliminazioni nelle fasi ad eliminazione diretta – ma anche le piccole di Francia.

Per ovviare a questo problema, non sono sufficienti soltanto misure mirate sul mercato per garantire al tecnico ex Nizza profili di spessore più di quanto non ne abbiano già a disposizione ma anche approvvigionamenti di carattere tecnico e mentale. In ogni caso, l’arrivo di Milan Skriniar come difensore a parametro zero dall’Inter in estate potrebbe già migliorare nettamente il rendimento generale della difesa; mentre resteranno da definire altre operazioni, fra cui alcune in uscita. E a proposito delle uscite, il PSG dovrà fare i conti con la difficile situazione di Hugo Ekitike, giovanissimo centravanti classe 2002 giunto nella capitale francese in prestito dal Reims con opzione di riscatto a fine stagione.

Ekitike occasionissima di mercato: PSG sprecone, ci pensa l’Inter

Il calciatore era stato indicato dalla dirigenza parigina come uno dei profili più interessanti del campionato, motivo per il quale il suo arrivo aveva la funzione di monitoraggio ravvicinato per capire in che misura avrebbe potuto rappresentare il futuro del PSG.

A quanto pare, però, il numero di apparizioni non è stato sufficiente per permettergli di esprimere tutto il suo potenziale. E questo avvenimento, prima che alla dirigenza, fa male soprattutto a sé stesso. Perché senza minuti nelle gambe un calciatore non è calciatore. Questa forma di malcontento l’ha manifestata apertamente anche sul proprio profilo social di Instagram, lanciando nella biografia la dicitura “sub 44” che rappresenterebbe il suo ruolo di “sostituto”, ruota di scorta, della formazione di Galtier.

Se la questione non dovesse cambiare, Ekitike potrebbe quindi fare rientro al Reims a fine stagione con la speranza di poter trovare appetibilità sul mercato estivo, anche estero. Il suo profilo potrebbe fare persino al caso dell’Inter nel momento in cui dovesse andar via con certezza Romelu Lukaku senza possibilità di rientro in prestito, così come anche l’altro centravanti Joaquin Correa. La speranza, invece, è che possa restare ancora per molto Edin Dzeko.