L’Inter è fuori dai giochi: pronti a chiudere a 30 milioni

Nerazzurri costretti a dire addio al calciatore. Una rivelazione della nostra Serie A viaggia sempre più spedita verso la Premier. Leicester e non solo alla finestra

In vista della prossima estate, l’Inter si trova a dover andare a rappezzare tutta una serie di caselle che ben presto resteranno vacanti, inclusa a maggior ragione quella di Milan Skriniar.

Come ormai risaputo, infatti, il difensore slovacco ha detto sì all’offerta del Psg ed ha, perciò, deciso di siglare un precontratto assieme ai parigini che sarà valido a partire da luglio in poi. Fatta questa premessa, insomma, di cui tutti quanti siamo oramai a conoscenza, è più che lecito dover sottolineare, ugualmente, il fatto che i nerazzurri stanno, anticipatamente, già facendo a meno dell’ex Sampdoria.

Causa infortunio, il classe ’95 non mette piede in campo assieme all’Inter in occasione del match di ritorno degli ottavi di Champions giocatosi contro il Porto nello scorso 14 marzo. Più di un mese, dunque, dall’ultima apparizione di Skriniar sul terreno di gioco e questo, come più che deducibile d’altronde, non ha fatto nient’altro che alimentare ancor di più le tensioni che una buona fetta dei tifosi interisti nutre nei confronti dello slovacco.

Infortunio a parte però, come già anticipato del resto, i nerazzurri hanno ora l’obbligo e la piena necessità di dover andare alla ricerca di un suo nuovo sostituto. E’ vero, fino a questo momento di nomi ne sono stati fatti tanti, forse anche fin troppi, anche se nonostante questo non vi è ancora alcuna certezza a proposito del suo futuro erede. Tolti i vari Scalvini, Demiral ecc…Era sorta fuori anche la candidatura di Perr Schuurs, calciatore a cui non dovrà dire addio solamente l’Inter ma, con ogni probabilità, anche la Serie A.

Calciomercato Inter, c’è la Premier nel futuro di Schuurs: occhio a Leicester e Newcastle

Uno dei calciatori che nel corso di questi ultimi mesi era finito sotto i radar dell’Inter è sicuramente Perr Schuurs: difensore che, al suo primo anno trascorso qui in Italia, ha già racimolato 26 presenze complessive, 1 rete e 2 assist attirando, di fatto, l’attenzione più totale da parte di numerose pretendenti.

Su di lui, infatti, vi è non soltanto l’Inter ma anche altre società militanti in Premier League: Newcastle e Leicester su tutte. Proprio questi ultimi, avevano già fatto un tentativo nello scorso gennaio per il calciatore inserendo cash soldi più il cartellino Dennis Praet – giocatore stimatissimo dall’attuale tecnico del Toro, Ivan Juric – in quel seguente affare. Operazione che, perlomeno all’epoca, non ottenne gli esiti sperati.

Ora, a distanza di qualche mese di tempo, a poter tendere un nuovo assalto per il classe ’99 non sono soltanto le ‘Foxes’, bensì, anche qualche altro club riconducibile alla massima divisione inglese. I ‘granata’ sono pronti a dire di sì difronte ad un’offerta da circa 30 milioni di euro, contropartite tecniche escluse, con l’Inter che deve, perciò, dire definitivamente addio a Perr Schuurs visto il suo attuale valore economico del tutto fuori alla loro portata.