Bonus quarto posto, Darmian dice tutto

Le parole dell’esterno nerazzurro alla vigilia di Inter-Benfica, sfida valevole per il ritorno dei quarti di Champions. Il difensore si è pronunciato al fianco di Inzaghi

Una volta archiviata la 30esima giornata di Serie A, l’Inter prova a mettersi alle spalle la brutta battuta d’arresto fatta registrare meno di tre giorni fa contro il Monza e a guardare, di conseguenza, avanti dove troverà nuovamente dinanzi a sé il Benfica di Roger Schmidt: compagine con cui si gioca il pass per le semifinali di Champions, traguardo a cui i nerazzurri hanno, man mano, incominciato ad ambire in corso d’opera.

Era impensabile infatti, perlomeno alla vigilia del torneo, alludere ad una cosa del genere. Visto il girone alquanto proibitivo che l’urna di Nyon aveva riservato in quel dello scorso agosto nei confronti dei nerazzurri, praticamente nessun tifoso interista avrebbe mai e poi mai pensato al fatto di gettare fuori il Barcellona dal proprio raggruppamento fino ad arrivare, poi, ad eliminare il Porto e ad avere la meglio anche contro il Benfica nel primo doppio confronto. Ad ogni modo, contro tutto e tutti, l’Inter ci è riuscita, cosa che invece non sta facendo in campionato.

In queste ultime uscite di Serie A, infatti, la squadra di Simone Inzaghi ha, a tutti gli effetti, perso quel piglio che aveva inizialmente mettendo, di conseguenza, a forte rischio la qualificazione alla prossima edizione di Champions. Questo ha fatto sì che si arrivasse al punto di pensare ad un eventuale ed ipotetico bonus messo a disposizione da parte della società intera nei confronti dei propri tesserati: questione affrontata in prima persona da Matteo Darmian nella conferenza tenutasi alla vigilia del ritorno contro i lusitani.

Darmian annuncia: “Concentrati solo sulla gara di domani. Il bonus per la Champions? Non crdo serva”

Sappiamo perfettamente che quella di domani sarà una gara difficile, ma ci giochiamo tanto ed è per questo che siamo concentrati al massimo su questa partita”. Ha esordito in questa maniera Matteo Darmian, difensore che ha parlato in conferenza stampa al fianco di Simone Inzaghi proseguendo poi così.

“Siamo consci del fatto che in campionato non stiamo vivendo il nostro miglior momento. Ci sta mancando il gol, non riusciamo a sbloccare o a chiudere le partite e alle prime occasioni concediamo molto. E’ una situazione che vogliamo cambiare. Ora testa, però, alla gara di domani, siamo concentrati su quello. Ai tifosi non abbiamo nulla da dire. Ci sono sempre stati vicini da inizio anno e sono sicuro che lo faranno anche domani sera. Vogliamo regalargli una gran bella soddisfazione“.

Se mi preoccupano i contratti in scadenza dei miei compagni di squadra? Conoscendoli ormai da qualche anno credo che a queste cose non ci pensino. Sono abituati e, oltre a scendere in campo tranquilli, provano a dare sempre e comunque tutto per l’Inter. Il bonus per la qualificazione alla prossima edizione di Champions? Una volta giunti a questo punto della stagione non penso che serva un premio o qualcosa del genere. Sappiamo quanto è importante centrare questo obiettivo e proveremo a farlo“.