Radrizzani ‘porta’ Conte? 4 colpi per rilanciare l’Inter

Il potenziale subentro di Radrizzani a capo dell’Inter potrebbe essere la chiave per il ritorno del tecnico leccese a Milano. Svelato l’ipotetico piano per far sì che tutto questo accada

Nelle ultime settimane, per non dire mesi, non si è fatto altro che parlare a proposito dei problemi di natura economica nutriti da parte dell’Inter. A onor del vero, infatti, i nerazzurri restano in una situazione finanziaria alquanto compromessa ed è per questo che, da diverso tempo, sono impossibilitati di agire sul mercato nella maniera in cui vorrebbero realmente.

Il tutto lo si deve, naturalmente, a quei 275 milioni di euro di debiti che Steven Zhang, attuale patron del ‘Biscione’, deve ancora restituire ai propri creditori: con i fondi Oaktree e la Grand Tower che continuano a mettere, giustamente oseremmo dire, pressione nei confronti dell’imprenditore cinese. Ciò che è emerso nelle ultime settimane invece – a prescindere dalla news riguardante Investcorp, società bahreinita che si è mostrata disposta a voler acquisire i diritti societari della ‘Beneamata’ – è la notizia che vede coinvolta un altro imprenditore, vale a dire Andrea Radrizzani.

Proprio come riferito direttamente da ‘Bloomberg’ negli scorsi giorni, e stando anche a quanto appurato dalle informazioni raccolte in seguito da parte di ‘Calciomercato.it‘, l’attuale numero uno del Leeds si è, anche lui, detto interessato a voler entrare a capo della presidenza nerazzurra. Oltre ad aver, difatti, già strizzato un occhio alla società interista quando ancora ricorreva il 2021, tramite un’intervista concessa a ‘La Repubblica’ nella quale non mancarono tutta una serie di lusinghe nei confronti dell’Inter, il noto imprenditore italiano è stato, poi, in prima persona a Milano anche per affari riconducibili alla sua attuale società, il Leeds, quest’oggi posizionata a ridosso della zona retrocessione di Premier League.

C’è da dirlo. Oltre a dover ribadire che i rapporti tra lui e Steven Zhang sono pressoché ottimi, non si può far altro che sottolineare il fatto che, ancor prima di dover compiere un qualsiasi tentativo nei confronti dell’Inter – ben presto, infatti, lui e alcuni suoi soci tenderanno una cordata per provare a mettere definitivamente le mani sulla società nerazzurra – Radrizzani dovrà, innanzitutto, cedere il 56% delle quote del Leeds agli investitori dei San Francisco 49ers con l’auspicio che i ‘Whites’ non retrocedano nella seconda divisione inglese.

Nel frattempo, così come gran parte dei dirigenti nerazzurri, anche Radrizzani stesso nutre un particolare debole nei confronti di Antonio Conte ed è per questo che, in caso di suo approdo all’Inter – ipotesi più che concreta al momento – si potrebbe anche pensare ad una sorta di matrimonio 2.0 tra la società interista ed il tecnico leccese. Ecco come.

Calciomercato, il potenziale ingresso in scena di Radrizzani può riportare Conte all’Inter: servono 5 rinforzi

Non siamo di certo noi a scoprire la stima che Andrea Radrizzani nutre nei confronti di Antonio Conte: tecnico che, oltre ad aver sostato per ben due stagioni sulla panchina dell’Inter, fu accostato inoltre anche al Leeds per volere del noto imprenditore italiano stesso.

Radrizzani cerco già in passato, infatti, di riportarlo in Inghilterra. In quel contesto, però, alla guida dei ‘Whites’ senza ottenere, a suo malgrado, gli esiti sperati in precedenza. Nonostante questo, poi, la considerazione dell’attuale patron del Leeds nei confronti del tecnico leccese non è mai e poi mai tramontata anche a distanza di anni. Quella di Conte, per di più, continua a restare una fortissima suggestione anche in ambito Inter ed è proprio per questo che, in caso di subentro di Radrizzani a capo della dirigenza del ‘Biscione’, si potrebbe anche pensare ad un eventuale ed ipotetico rapporto di collaborazione tra i due, questa volta dalle parti di Appiano.

Per far sì che il tecnico leccese ritorni a Milano, però, occorrono tutta una serie di cose. Innanzitutto, per convincere Conte, i nerazzurri dovrebbero arrivare a garantirgli un progetto serio e pieno di nuove ed ulteriori garanzie, a maggior ragione dal punto di vista del mercato. Non a caso, l’ex tecnico del Tottenham arriverebbe a pretendere, come minimo, 4/5 nuovi rinforzi di spessore a propria disposizione. Questo il piano per far sì che Antonio possa, eventualmente, ritornare a Milano. Peraltro, vi sono inoltre alcune ruggini che le due parti devono ancora superare del tutto. Situazione tutt’altro che semplice insomma.