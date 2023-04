Super colpo a zero: contratto con molti bonus

Una big europea è pronta ad anticipare sul gong Juventus e Inter. Il suo potenziale approdo in Serie A è ora a forte rischio. Tutte le novità

Tra i tanti calciatori i cui contratti andranno in scadenza nel corso della prossima estate, non vi sono i soli Dzeko, Skriniar, de Vrij ecc…Ma anche alcuni mostri sacri come Benzema, Messi, Kroos e lo stesso Firmino, centravanti che peraltro è stato accostato anche all’Inter nel corso delle passate settimane.

Ad essere sinceri, infatti, i nerazzurri hanno accarezzato in questi ultimi tempi la possibilità di rilevare a zero il forte attaccante brasiliano visto e considerato il fatto che il suo accordo non verrà rinnovato e che, dunque, gli permetterà di dire addio a titolo gratuito al Liverpool. Attenzione però. Quello di Firmino non è l’unico e il solo contratto che tra poco più di due mesi cesserà di avere una determinata validità, in quanto anche altri calciatori, eccezion fatta per quelli che vi abbiamo nominato prima, diranno con ogni probabilità addio al loro attuale club.

Non a caso, nella stessa e identica situazione del centravanti di attuale proprietà dei ‘Reds’, vi è anche Ilkay Gundogan: centrocampista che, salvo clamorosi ed inaspettati ribaltoni dell’ultim’ora, dirà addio anche lui a parametro zero al Manchester City. A non aver nutrito alcun dubbio a riguardo, infatti, è stato proprio un quotidiano inglese, il quale ha non soltanto fatto presente che il classe ’90 non prolungherà il suo attuale accordo coi ‘Citiziens’ ma che ha addirittura ammesso di sapere, in netto anticipo, la sua prossima destinazione. Peraltro, il nome di Gundogan era finito per essere accostato anche a Inter e Juve.

Calciomercato, Barcellona pronto a chiudere per Gundogan: Juventus e Inter costrette a dirgli addio

Stando, infatti, a quanto riferito nelle ultime ore direttamente dal ‘The Sun’, il Barcellona si è mostrato disposto a voler portare a termine la pratica Gundogan.

Il quotidiano inglese riferisce, non a caso, che i ‘blaugrana’ hanno già posto a disposizione del calciatore un contratto biennale con opzione di rinnovo per un’altra ed ulteriore stagione nel caso in cui le due parti decidano di proseguire assieme il proprio cammino.

Si legge, inoltre, che momentaneamente non si conoscono ancora le cifre di questo potenziale affare, col Barcellona che è, però, disposto ad offrire a Gundogan ricchissimi bonus legati al suo rendimento in campo e al raggiungimento di determinati obiettivi. Accordo che, nonostante questo, dovrebbe avere una liquidità inferiore rispetto a quella che il classe ’90 percepisce attualmente al Manchester City, quest’oggi di circa 7 milioni.

Peraltro, Gundogan era finito per essere stato accostato anche a Juventus e Inter anche se, come più che deducibile d’altronde, è sempre stato del tutto fuori dalla portata economica di entrambi i club.