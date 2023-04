Strappo al bicipite: UFFICIALE, stagione finita in anticipo

Il calciatore non tornerà a disposizione del tecnico prima di giugno, per lui è tempo di concentrarsi sul recupero in vista della prossima stagione

L’Inter attende con ansia l’incontro di questa sera con il Benfica per chiudere il discorso dei quarti di finale di Champions League per fiondarsi direttamente in semifinale. Molti pensieri sono rivolti inevitabilmente anche al discorso campionato che, nelle ultime settimane, sembra essere diventato un vero incubo.

Troppe sconfitte consecutive, concentrate in un fazzoletto di prestazioni altrettanto deludenti. Non c’è stato nulla, negli uomini di Simone Inzaghi, che si sia salvato salvo qualche sporadico momento di speranza. E per un club che punta al massimo tutto questo non è accettabile. Non è ancora sicuro quale sarà il destino del tecnico piacentino il prossimo anno, ma certo è che la dirigenza nerazzurra farà di tutto per garantire a lui o chi ne farà le veci nuova forza propositiva per il raggiungimento degli obiettivi stagionali. Sul mercato ci sono già diversi nomi a stuzzicare le attenzioni dell’Inter, con alcuni che prevalgono di molto sul resto. E tra questi per diverso tempo era spuntato anche Sergi Roberto, esterno destro di proprietà del Barcellona e storicamente ben saldo tra i titolari di Xavi. Peccato che il calciatore, sul quale il club catalano avrebbe voluto puntare anche nei prossimi incontri rimanenti di campionato, ha dovuto fermare la propria corsa per un pesantissimo infortunio rimediato alla coscia nella sfida contro il Getafe.

Calciomercato, Sergi Roberto fuori dalla lista di Marotta

L’ultimo esame strumentale ha evidenziato uno strappo al bicipite femorale sinistro, alzando il limite minimo di recupero ad un mese e mezzo. Ciò vuol dire soltanto una cosa: stagione finita per lo spagnolo.

Di conseguenza, anche la sua appetibilità sul mercato è pressoché nulla. Perché nessuna delle pretendenti, tra cui anche la stessa Inter, punterebbe mai su un calciatore ancora infortunato. Senza considerare, però, che i nerazzurri hanno osato ad un azzardo simile in passato nel caso di Robin Gosens che andò ad aggiungersi ai già presenti Ivan Perisic e Federico Dimarco. Questa volta però c’è una vera e propria urgenza, nient’affatto paragonabile con la situazione precedente. Lungo la corsia destra la dirigenza sarà chiamata a rispondere all’interesse per Denzel Dumfries e dunque, salvo stravolgimenti, la fascia potrebbe essere orfana di un grande campione lasciando al solo Mattia Darmian l’onere della titolarità. Con Sergi Roberto fuori dai giochi, dunque, Giuseppe Marotta dovrà necessariamente virare sulle altre opzioni di rilievo dello scenario europeo.