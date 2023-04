DIRETTA Champions League, Inter-Benfica: segui la cronaca LIVE in tempo reale

L’Inter di Inzaghi affronta il Benfica di Schimdt nel ritorno dei quarti di finale di Champions League. La cronaca Live della partita in Diretta

L’Inter ospita il Benfica a San Siro in una gara valida come ritorno dei quarti di finale di Champions League. Una sfida tra due squadre che vengono da una sconfitta di misura nel week end in Serie A e nella Primeira Liga che sarà diretta dall’arbitro spagnolo Del Cerro Grande.

Da un lato i nerazzurri di Simone Inzaghi, reduci dal ko casalingo contro il Monza che ha complicato ulteriormente la corsa al quarto posto, hanno tre risultati a disposizione per passare il turno. Oltre alla vittoria ed al pareggio, infatti, può bastare anche una sconfitta di misura grazie al 2-0 conquistato la settimana scorsa in Portogallo con le firme di Barella e di Lukaku su rigore. Dall’altro i biancorossi di Roger Schimdt, che a loro volta sono usciti sconfitti dal match contro il Chaves, hanno bisogno di un successo con tre o più gol di scarto per ribaltare il discorso, mentre vincendo con due reti si andrebbe ai tempi supplementari ed eventualmente ai calci di rigore. La partita sarà visibile in tv soltanto su Amazon Prime. Chi passa se la vedrà in semifinale contro il Milan che ieri ha fatto fuori il Napoli. Interlive.it vi offre la sfida dello stadio Giuseppe Meazza in tempo reale.