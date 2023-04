L’Inter ‘sogna’: incasso da record

Il momento no del Benfica e il risultato a loro favorevole non possono e non devono far abbassare la guardia all’Inter. Nel frattempo arriva un introito stellare per i nerazzurri

Contro ogni pronostico iniziale, l’Inter è ugualmente riuscita ad andare oltre le proprie aspettative in Champions League. E’ stato proprio nell’arco della massima competizione europea, infatti, che i nerazzurri sono riusciti non soltanto nell’intento di eliminare il Barcellona dal proprio raggruppamento, ma anche di far fuori il Porto dell’ex Coincecao in occasione degli ottavi di finale. Non è affatto finita qui però.

La squadra di Simone Inzaghi è stata anche in grado di avere la meglio nel primo round di questo doppio confronto dei quarti contro un’altra portoghese: vale a dire il Benfica, momentaneamente primo nella massima divisione lusitana. Apriamo parentesi. Nell’arco di queste ultime due settimane, la formazione di Roger Schmidt, da avere un distacco di +10 sulla loro inseguitrice, quale il Porto, si è poi trovata ad avere un momentaneo vantaggio di soli 4 punti sui ‘Dragoni’. Questo, se non altro, per il fatto che nelle ultime due uscite di campionato hanno racimolato ben 2 sconfitte, una di queste proprio contro Conceicao &co.

A onor del vero, infatti, le ‘Aquile’ hanno totalizzato ben 3 ko consecutivi in occasione degli ultimi impegni disputati, inclusa la batosta rimediata all’andata contro l’Inter. C’è da ammetterlo. La notizia ha sicuramente sorpreso più del dovuto e tutto questo lo si deve al fatto che, esclusa la mazzata rimediata in Coppa portoghese in quel 9 febbraio contro lo Sporting Braga, col Benfica che ha dovuto arrendersi solamente di fronte alla lotteria dei calci di rigore, Joao Mario e compagni non perdevano una singola partita dal 30 dicembre scorso (peraltro anche lì si arresero contro il Braga).

Insomma, anche a causa di questo doppio confronto contro i nerazzurri – dove, si sa, gare del genere tolgono molte energie sia fisiche che mentali – gli stessi lusitani sono, ora, chiamati a guardarsi le spalle anche in campionato. Per il resto, lo abbiamo già preannunciato. Nonostante il periodo decisamente no da parte del Benfica, la squadra di Simone Inzaghi non può e non deve minimamente permettersi di abbassare la guardia, complice il fatto che oltre ad avere un 2-0 di vantaggio iniziale, la stessa ‘Beneamata’ sta vivendo anche lei un momento di black-out totale in campionato dove ha già totalizzato 4 sconfitte ed 1 pareggio nelle ultime cinque.

Ad ogni modo, testa a stasera. Parliamo, infatti, di una gara che oltre a poter regalare il potenziale pass per le semifinali di Champions, traguardo più che prestigioso e su cui Lautaro e compagni devono ancora arrivare a mettere le mani, ha già regalato all’intera società del ‘Biscione’ un vero e proprio incasso da record.

Febbre da Champions a Milano: l’Inter ha raggiunto gli 8 milioni di incassi per la gara di ritorno contro il Benfica

In occasione della gara che andrà in scena questa sera alle ore 21 nella cornice di pubblico del ‘Meazza’, l’Inter ha già fatto registrare il proprio sold-out col numero di spettatori che ammonterà oltre i 75.300.

Così facendo, infatti, i nerazzurri hanno già raggiunto il proprio incasso record da 8 milioni di euro: somma che mai aveva racimolato nella sua storia per una singola partita di calcio. L’ultima volta, non a caso, in cui i nerazzurri si avvicinarono ad una cifra del genere, fu in occasione della gara giocatasi contro il Barcellona in quell’11 dicembre 2019 dove arrivò a totalizzare un introito economico da 7.889.495 di euro.

Come non detto per il resto. Nonostante il periodo del tutto altalenante che la ‘Beneamata’ sta vivendo ultimamente in Serie A, i tifosi interisti non vogliono far mancare il loro sostegno alla propria squadra ed è per questo che, in occasione dei prossimi due match, dove l’Inter se la vedrà direttamente contro la Juventus in Coppa Italia e la Lazio in campionato, si son già fatti registrare altri due, per non dire gli ennesimi, sold-out.