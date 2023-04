Cori Lukaku, impugnata la sentenza: il comunicato UFFICIALE

Annullata la precedente decisione ai danni della Juventus in relazione ai fatti avvenuti a margine della sfida di Coppa Italia contro l’Inter

Sono trascorse più o meno due settimane dall’increscioso episodio accaduto sul finale di quel match d’andata delle semifinali di Coppa Italia tra Juventus e Inter, sul manto erboso dell’Allianz Stadium, che ha visti protagonisti Romelu Lukaku e la tifoseria bianconera ospitante.

In sua difesa, il club nerazzurro ha lanciato un appello a rinforzare quanto segnalato dallo stesso direttore di gara. Quest’ultimo riportava infatti che i cori erano rivolti a Lukaku con toni discriminatori e razziali, volti a ledere l’immagine dell’uomo oltre che del calciatore. Per tale motivo il Giudice Sportivo aveva in prima battuta deliberato la chiusura della Tribuna Sud, Terzo Anello, al fine di lanciare un segnale forte diretto alla tifoseria. Questa decisione, però, non è scesa di buon grado al club bianconero che ha dunque esposto ricorso.

Ricorso Juve, ecco la decisione finale della Corte Sportiva d’Appello

A seguito di una prima analisi da parte della prima sezione della Corte Sportiva d’Appello, la palla del ricorso è passata in mano alle Sezioni Unite del medesimo Organo, presieduto da Carmine Volpe.

Come si legge dal sito della FIGC, il ricorso è stato dunque accolto in via ufficiale a sfavore della chiusura del settore dello stadio della Juventus.