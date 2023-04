Annunciato l’addio in diretta: “Sono la terza scelta”

Un terzino inseguito dall’Inter sembra intenzionato a lasciare il proprio club; ieri è arrivato il suo sfogo in diretta: “Non gioco mai, sono la terza scelta“

Pare che Noussair Mazraoui sia ormai pronto a lasciare il Bayern Monaco. Il terzino marocchino si è lamentato nel corso di una intervista con Abendzeitung. Visibilmente interdetto e frustrato, ha spiegato di non essere affatto contento del proprio minutaggio”. Per l’Inter il marocchino è uno dei possibili eredi di Dumfries, ma c’è ovviamente il problema del prezzo (e dell’ingaggio).

Mazraoui ha parlato fin troppo chiaramente: “Prima della Coppa del Mondo ero titolare, ora sono in forma e non trovo spazio, non sono nemmeno la seconda o la terza scelta. È troppo presto per parlare del mio futuro, ma così non va bene“. Parole che assomigliano molto a un addio. Per la fascia destra interista, in caso di cessione di Denzel Dumfries, uno come Noussair sarebbe oro. Ma pare che Ausilio punti a profili più giovani e soprattutto più economici.

In pole come sempre c’è il canadese Buchanan in pole, e poi si tengono d’occhio Singo del Torino e Mazzocchi della Salernitana… A questo punto, però, se il marocchino dovesse chiedere la cessione e non arrivasse alcuna proposta interessante, l’Inter potrebbe provare ad accordarsi con il Bayern Monaco per un prestito con diritto di riscatto

Il terzino che piace all’Inter si lamenta: “Sono la terza scelta”

L’Inter guarda da tempo a un possibile sostituto di Denzel Dumfries. Il sogno, già prima del Mondiale, era rappresentato appunto da Noussair Mazraoui del Bayern Monaco, ma il suo costo è di 25 milioni di euro: una cifra troppo alta per le casse interiste. Ecco perché il nome alternativo più probabile sembra quello di Tajon Buchanan del Club Brugge. Mentre per Angelo Preciado del Genk, sembra che si sia deciso per una bocciatura: il difensore è troppo piccolino, fisicamente.

Quest’anno il marocchino ha giocato solo tredici partite con i tedeschi. E non ha mai brillato più di tanto. AL Mondiale, invece, è stato uno dei migliori della sua nazionale. Ausilio lo segue dai tempi dell’Ajax. Il marocchino viene da quella scuola: è cresciuto ad Alphen aan de Rijn e ha iniziato a giocare per il club locale AVV Alphen e poi all’Alphense Boys prima di legarsi alle prestigiose giovanili dell’Ajax.

Ha esordito con la maglia delle giovanili dell’Ajax nel 2016 in una partita dell’Eerste Divisie contro l’Almere City. Poi nell’ottobre 2020, Mazraoui ha segnato il suo primo goal da professionista nella vittoria per 3-1 contro l’FC Midtjylland nella partita di Champions League. E lì il mondo si è accorto della sua velocità e della sua potenza.

Dumfries ancora all’Inter?

Trasferitosi a Monaco nel 2022 sembrava essere destinato a una carriera da top-player. Ma quest’anno le cose sono diventate subito complicate. E ora il venticinquenne si lamenta di essere la terza scelta dell’allenatore.

L’Inter, in realtà, non ha può bisogno di cedere Dumfries per tappare il buco nel bilancio: l’approdo alle semifinali di Champions ha portato alla società ciò che mancava in termini di milioni. Se ci sarà la cessione, sarà per scelta tecnica. E si potrà fare tutto con calma, cioè anche dopo il 30 giugno.

Non è escluso che l’olandese possa rimanere in rosa: ultimamente sta giocando un po’ meglio, quasi si fosse messo l’anima in pace e avesse capito che la partenza non è affatto scontata. Negli ultimi giorni si è parlato però di un possibile interessamento da parte dell’Aston Villa.

Dopo gli affari svaniti con United e Chelsea, l’olandese potrebbe quindi essere un terzino inseguito da Unai Emery. I Villains sono infatti in cerca di un laterale destro, dato che il solo in rosa, Matty Cash, è infortunato e potrebbe tornare dopo un lungo stop.