Brutto infortunio e stagione finita: l’attaccante era in orbita Serie A

Non finiscono le penitenze per il club spagnolo in questa stagione, ora rimpiange anche il suo attaccante che era stato proposto in Italia

Il calcio regala spesso molte gioie. Talvolta, però, ci sono stagioni in cui è necessario rimboccarsi seriamente le mani per non far andare tutto a rotoli. Ed è esattamente il tipo di approccio che sta cercando di applicare il Valencia per salvare il salvabile. Come noto, il club spagnolo sta lottando per evitare a qualunque costo una retrocessione che affonderebbe definitivamente le speranze dei tifosi, le aspettative della dirigenza e l’umore dei suoi protagonisti in campo.

La diciottesima posizione nel campionato de La Liga non fa dormire sonni tranquilli, specie se il bollettino medico dell’infermeria parla a sfavore. Dopo lo stop di Samu Castillejo, esterno ex Milan, il Valencia dovrà fare a meno fino al termine della stagione anche del proprio attaccante brasiliano Marcos André. Quest’ultimo è infatti fermo ai box da diverso tempo per un problema al ginocchio rimediato nella sfida di gennaio in Copa del Rey contro il CF La Nucia. Stando alle ultime informazioni raccolte, il calciatore dovrà adesso essere sottoposto ad un intervento chirurgico di ricostruzione del menisco. Per questo motivo anche le voci sul suo conto in chiave mercato non possono che dissolversi nel vento.

Calciomercato, Marcos André in Serie A: il retroscena

Ebbene sì, Marcos André era stato messo in lista trasferimenti dal Valencia con un pizzico di previdenza, sapendo di dover battere cassa in caso di potenziale retrocessione. La sua entourage lo aveva proposto anche in Serie A con alcuni club interessati alle sue prestazioni e non si esclude che sia stato preso in considerazione anche dall’Inter.

La dirigenza nerazzurra, però, visto il curriculum poco felice e il tipo di problematica fisica cui è andato incontro, non ha perso tempo nel valutarne il trasferimento. Ora il Valencia non può che augurarsi una pronta guarigione e al contempo affidare la totalità dell’attacco all’esperienza di Edinson Cavani, altra vecchia conoscenza del calcio italiano tra le file del Napoli.