Inzaghi fa contento Zhang: 115 milioni di euro

Il passaggio del turno di Champions League spezza gli indugi e fa respirare le casse societarie, ecco il conteggio dei ricavi

Tre gol segnati, tre subiti. Un pareggio amaro giunto sul finale, a seguito di una prestazione solida, di squadra. Fatta con testa e cuore. Ma quel che conta di più è che anche stavolta l’Inter ha scritto pagine di storia. La sua storia. Ricca di successi e anche tanti momenti bui. Un po’ come quello che sta ancora oggi attraversando in campionato, con la qualificazione per la prossima edizione di Champions League a rischio. Intanto i tifosi gioiscono e guardano con ammirazione ai prossimi due derby contro il Milan in semifinale.

Al contempo, anche la presidenza in mano a Steven Zhang non può che essere soddisfatta del percorso finora compiuto nella massima competizione europea per club. Un traguardo enorme che non rinvigorisce soltanto l’orgoglio, ma anche le casse societarie. Perché i ricavi sono stati enormi. E potrebbero persino continuare a crescere nel momento in cui la formazione nerazzurra dovesse spingersi ancora oltre. Fino a questo momento, comunque, si parla di 68,55 milioni di euro dai quali sono stati già decurtati 4 milioni di multa per Fair Play Finanziario; a questi vanno poi sommati circa 9 milioni di introiti derivanti da botteghino e altri 8,2 relativi alla sola partita di ieri sera. Quindi l’UEFA corrisponderà altri 12,5 milioni per l’accesso in semifinale. Complessivamente si arriva ad oltre 90 milioni di euro, senza ancora contare proprio le due semifinali contro il Milan: la stima è di almeno 115 milioni.

Ricavi di lusso in Champions, così Zhang tampona le perdite

Questo dato rassicura e conforta quanti temevano nella discesa del baratro profondo dei debiti che il presidente Steven Zhang ha ancora da dover gestire, specie quello ingente in favore di Oaktree.

L’obiettivo di risparmio di 60 milioni di euro derivante dalle cessioni sul mercato è dunque l’ultimo scoglio finanziario necessario da raggiungere, per poter parlare di un vero e proprio successo anche in questo ambito societario. Partendo da questa base è dunque probabile che Zhang non voglia neppure sbarazzarsi velocemente delle sue quote in favore di una cordata acquirente, perché slanciato dall’emozionante tour de force che lo ha visto protagonista in questa stagione. Grandi meriti vanno comunque ad allenatore e calciatori per quanto visto finora.