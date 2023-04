Skriniar, addio UFFICIALE in anticipo: “Ieri si è operato”

Skriniar è un caso da parecchi mesi, ma negli ultimi giorni la situazione sembra essere peggiorata: si parla di addio anticipato. E ora l’Inter comunica, a sorpresa, che nella giornata di ieri lo slovacco è stato operato

Dall’ambiente interista filtrava da settimane un certo diffuso malumore. C’era chi non si fidava al 100% dei suoi dolori alla schiena (il sottotesto un po’ inverosimile: il giocatore non giocava per risparmiarsi per il PSG) e chi invece lo dava per definitivamente rotto. Ora la situazione del difensore slovacco, promesso sposo del Paris Saint-Germain, è finalmente più chiara.

Con un comunicato ufficiale l’Inter ha annunciato che Milan Skriniar è stato sottoposto nella giornata di ieri a intervento chirurgico endoscopico al rachide lombare, presso la Clinique du Sport di Merignac. In calce al comunicato, l’Inter aggiunge: “Per il difensore nerazzurro seguirà programma riabilitativo nelle prossime settimane“. Dopo un’operazione del genere, tuttavia, sembra chiaro che per il difensore la stagione sia finita. La clinica è quella in cui Skriniar era stato inviato durante la pausa nazionali dal PSG: si tratta di un centro specialistico dove vengono curati tutti gli infortuni gravi dei tesserati del club francese.

La lombalgia si è dunque trasformata in lombosciatalgia. E questo fastidio ha costretto lo slovacco a sparire dai radar da febbraio ad oggi. C’è stata solo una breve apparizione nei minuti finali della gara contro il Porto, che potrebbe aver peggiorato la situazione. L’Inter, a ogni modo, non si sente in alcun modo scavalcata dal PSG: il difensore slovacco e lo staff medico nerazzurro hanno concordato un’operazione al rachide lombare effettuata nella giornata di ieri.

La vera notizia è che i problemi dello slovacco erano più seri di quanto sembrasse. E l’infortunio condizionerà sicuramente il finale di questa stagione, complicando anche iter riabilitativo che porterà il centrale a fine stagione a firmare a parametro zero con il club parigino.

Milan Skriniar: operazione e addio anticipato all’Inter

Dunque Skriniar è già andato: finisce praticamente qui la sua carriera in nerazzurro e non è esagerato parlare di un addio anticipato e forzato. Il difensore ha anche pubblicato una storia su Instagram in cui si mostra a letto, in ospedale, con il pollice alzato. Nel messaggio si complimenta con i compagni di squadra per il raggiungimento delle semifinali in Champions League. Secondo lo stesso Skriniar l’operazione sarebbe una conseguenza all’infortunio subito durante la partita di andata degli ottavi di Champions contro il Porto.

Fino a ieri si sperava che l’ex Sampdoria potesse prima o poi recuperare. Ma Inzaghi era stato piuttosto chiaro nel post partita di Inter-Benfica: “L’unico indisponibile è Skriniar. Stefan de Vrij, che è un giocatore in scadenza, però ha fatto di tutto per esserci con infiltrazioni e bendaggi“.

I media francesi dicono che il PSG è preoccupato per la situazione. Ieri il quotidiano Le Parisien parlava di ansia da parte dello staff medico del PSG. In pratica la notizia era che il club parigino avesse in mente di sottoporre lo slovacco a una serie di esami approfonditi per valutare il problema alla schiena e il suo stato fisico. “Se Skriniar non dovesse dare le necessarie garanzie“, si legge sulla testata francese, “il trasferimento al PSG potrebbe anche saltare“.

Ricordiamo che il caro Skriniar, cui auguriamo di rimettersi al più presto, andrebbe a guadagnare circa 10 milioni di euro all’anno al PSG, oltre a un ricco bonus alla firma per lui e il suo entourage. Per come si è consumato, l’addio di Skriniar all’Inter ha fatto molto male ai tifosi nerazzurri, e questo saluto anticipato rende tutto ancora più amaro.