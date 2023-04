Barella in Premier, annuncio esplosivo: “15 milioni in più”

Il centrocampista sardo continua a restare nel mirino delle maggiori big inglesi e non solo. Spuntano fuori alcune importanti dichiarazioni in merito al suo futuro e tanto altro

Il calciatore risultato più determinante in questi quarti di finale di Champions giocatisi tra Inter e Benfica, è stato sicuramente Nicolò Barella. C’è, infatti, il suo zampino sia nel match d’andata, che ha visto concludersi 0-2 in favore dei nerazzurri, che in quello di ritorno, terminato poi 3-3 dove ad averne beneficiato è stata proprio la squadra di Simone Inzaghi.

Il centrocampista cagliaritano aveva, non a caso, aperto le danze nella cornice di pubblico del ‘Da Luz’ capitalizzando la splendida occasione che era capitata sulla sua testa in seguito ad un assist al bacio fornito da Bastoni su lancio diretto. Per il resto, anche in occasione della gara giocatasi otto giorni dopo al ‘Meazza’, Nicolò Barella è stato anche lì in grado di trafiggere Vlachodimos con uno splendido tiro di sinistro insaccatosi sotto l’incrocio.

Ottima, a tratti superlativa, la prestazione offerta, dunque, dal classe ’97 in questo doppio confronto. Ad essersene accorti di questo, sono stati non soltanto i supporters dell‘Inter e quelli lusitani, bensì l’Europa intera: incluso anche un ex calciatore che in passato ha militato tra le file del Liverpool.

Carragher ‘incorona’ Barella: “E’ fantastico, so che è stato accostato anche al Liverpool ma ora vale 15 milioni in più”

L’ex difensore centrale del Liverpool, Jamie Carragher, quest’oggi opinionista sportivo, è intervenuto in diretta ai microfoni di ‘Sky Sport Uk’, commentando così la prestazione dell’attuale numero 23 dell’Inter.

“Barella è un calciatore meraviglioso. Nel doppio confronto andato in scena contro il Benfica è stato fantastico. Si, recentemente ho sentito anch’io di queste voci riguardante l’interesse da parte del Liverpool nei suoi confronti. So perfettamente che i ‘Reds’ lo vorrebbero lì in Inghilterra al proprio fianco nella prossima stagione. Penso, però, ad una sola cosa: dopo queste due splendide partite, il suo prezzo sarà lievitato almeno di altri 15 milioni“.