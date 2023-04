‘Allarme’ Onana: 40 milioni e stipendio raddoppiato

L’Inter può pensare di cedere il camerunense di fronte ad un’offerta irrifiutabile. Quest’ultima può giungere direttamente dalla Premier. Nerazzurri ora sull’attenti

Checché se ne fosse detto inizialmente sul suo conto, con Onana che era stato ‘accusato’ di non essere all’altezza dell’Inter e con un carattere del tutto fuori dalle righe, discorso che tiene solo ed esclusivamente fino ad un certo punto, l’estremo difensore camerunense è alla fin fine riuscito a risultare il miglior acquisto stagionale compiuto dai nerazzurri.

Eccezion fatta per i 7 clean-sheet totalizzati in campionato sino a questo momento, Andre Onana è poi stato anche in grado di mantenere la porta inviolata anche in Champions risultando, per l’appunto, l’estremo difensore che ha non soltanto incassato 0 reti in ben 6 circostanze, piazzandosi al primo posto di questa classifica per quanto ne concerne a proposito della massima competizione europea, ma che ha inoltre compiuto il maggior numero di parate nell’arco di questo torneo.

Numeri alquanto impressionanti i suoi e che, oltre ad aver attirato il più vivo e concreto interesse da parte del Chelsea – club che lo ha già cercato nei mesi precedenti ponendo sul tavolo dell’Inter un’importante offerta – ha, inoltre, provveduto a catturare l’attenzione di altre società estere. Alcune di queste, non a caso, provengono direttamente dalla Premier.

Sia chiaro, momentaneamente l’Inter, come giusto che sia d’altronde, si è pienamente resa conto del reale valore di Onana ed è per questo che, pur non reputandolo un potenziale partente, potrebbe ugualmente finire per prendere in considerazione tutta una serie di eventuali offerte visto e considerato il fatto che è stato rilevato a parametro zero. Ecco svelato chi altro, oltre ai ‘Blues’, è fortemente interessato all’estremo difensore camerunense.

Calciomercato Inter, l’ombra di Chelsea e Manchester United resta viva su Onana: 40 milioni per la sua cessione

Come già anticipato nelle righe precedenti, l’Inter potrebbe arrivare a pensare alla cessione di Onana solo di fronte ad una vera e propria offerta irrinunciabile avendolo acquistato a titolo gratuito meno di un anno fa.

A poter tendere, da un momento all’altro, una possibile avanzata nei suoi confronti non è solamente il Chelsea, bensì anche il Manchester United. Sia l’una che l’altra società possono, infatti, arrivare a garantire ad Onana un contratto quadriennale da 6 milioni di euro netti all’anno dando, dunque, al suo attuale contratto una vera e propria impennata visto e considerato che, in questo momento, ne percepisce 3 di milioni in quel di Milano. Questa, quindi, la presa di posizione da parte dell’Inter: club che, in caso di potenziale cessione dell’ex Ajax, dovrebbe finire per guardare immediatamente altrove.