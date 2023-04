Pazzesco: 50 milioni sul tavolo, Brozovic fa le valigie

Il mediano nerazzurro potrebbe lasciare l’Inter alla fine della stagione per sopperire alla pesante carenza del club acquirente

Era soltanto questione di tempo prima che Marcelo Brozovic riprendesse in mano le redini del gioco nerazzurro dopo il brutto infortunio che lo aveva fatto scendere dal piedistallo di Simone Inzaghi in favore del collega di reparto Hakan Çalhanoğlu.

In favore del croato ha giocato anche l’indisponibilità del turco, ma a prescindere da questo dato rilevante l’idea del tecnico piacentino stava comunque nel distribuire equamente le forze in vista dell’impegno della sfida di ritorno del quarto di finale di Champions League perfettamente interpretato dalla squadra. E ora, con una manciata di partite ancora a disposizione, Brozovic deve fare la voce grossa per blindare la sua posizione fino al termine della stagione. Per sperare, quantomeno, di avere un ruolo in prima fila anche per il prossimo anno. Eppure la dirigenza nerazzurra lo avrebbe messo in lista trasferimenti nell’attesa che una delle tante pretendenti faccia la propria mossa. Sempre tenendo a mente che non c’è intenzione di cedere il suo cartellino a titolo definitivo per meno di 25 milioni di euro. Una cifra abbordabile soprattutto per il Real Madrid che, proprio in queste ore, sta lottando con tutte le proprie forze per trattenere Luka Modric.

Calciomercato, Brozovic sostituto di Modric: l’offerta è incredibile

Il centrocampista è ancora alle prese con l’importante decisione di rinnovare o meno il proprio contratto tra le file dei ‘Blancos’, mentre ha dall’altra parte della strada una cordata di dirigenti di provenienza araba che vorrebbero convincerlo a sposare il progetto di rivalutazione del campionato del medio oriente in cambio di un ingaggio stellare.

Si tratta di circa 50 milioni di euro spalmati in due anni, come riportato da ‘AS’. Cifre da capogiro letteralmente irrinunciabili, a meno che Modric non abbia ancora voglia di dire la sua nel campionato de La Liga che lo ha visto maturare come uomo e calciatore. Chiaro è che il suo legame con la terra madrilena è molto forte e Florentino Perez potrebbe anche mettere una buona parola sulla sua permanenza, ma in caso di partenza Brozovic deve essere un’occasione pronta al varco. Anche a costo di inserire una piccola contropartita nell’affare con l’Inter, laddove non ci sarebbe tempo per gestire il muro di Giuseppe Marotta a fronte dell’importante uscita. In questo senso, il Real potrebbe quindi aggiungere il cartellino di Alvaro Odriozola, già vecchio pallino della dirigenza per sopperire alla mancanza di un esterno destro.