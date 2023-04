Klopp va all’assalto e chiude: Inter, 32 milioni di euro

Klopp ha intenzione di trasformare il suo Liverpool: chiede un centrocampista di qualità e di sostanza, e potrebbe per questo organizzare un assalto a un obiettivo concreto dell’Inter

Jürgen Klopp sembra essersi riappacificato con il Liverpool: se fino a un mese fa la sua permanenza sembrava in dubbio, ora l’impressione è che voglia rifondare la squadra per rilanciarla. In questo senso Klopp andrà presto all’assalto di un centrocampista. Il sogno del tedesco si chiama Nicolò Barella. Ma l’Inter non è disposta a vendere il sardo a meno di una proposta sopra i 70 milioni.

Ecco perché il Liverpool potrebbe insistere su un altro profilo più abbordabile: Khéphren Thuram, altro figlio di Lilian, e anche lui nel mirino dell’Inter come il fratello Marcus. Sul ventiduenne Khéphren (nato a Reggio Emilia, quando papà Lilian giocava con il Parma) ci sono anche il Napoli e il Milan. Ma a oggi i Reds sembrano più forti di chiunque per il centrocampista del Nizza.

Il club francese non lo tratterrà: con 30-32 milioni, l’assalto di Klopp al giovane Thuram potrebbe andare a buon fine. Il ragazzo gioca nel Nizza dal 2009, e ha finora collezionato un centinaio di presenze e otto goal. Si è di recente anche conquistato anche la maglia della nazionale francese: dopo aver rappresentato la Francia a vari livelli giovanili, nel marzo scorso è stato convocato per le partite di qualificazioni a Euro 2024 contro Olanda e Irlanda, pur non scendendo in campo.

L’assalto al mediano del Nizza: Klopp vuole rivoluzionare il centrocampo del Liverpool

Khéphren è un giocatore molto fisico: corre e domina con la sua potenza. Ma è anche bravo con i piedi. La sua qualità migliore è il dinamismo. Assomiglia quindi parecchio a barella, anche se è un po’ meno tecnico e dal punto di vista fisico molto più alto. Essendo alto più di uno e novanta, è forte nel gioco aereo.

Il più piccolo dei fratelli Thuram si sta facendo notare in Francia con partite di grande dispendio fisico e ottima qualità. Dimostra affidabilità e continuità. In questa stagione ha infilato trentadue presenze in Ligue 1, condite con due reti gol e quattro assist. In Conference League, dove il Nizza è arrivato fino ai quarti, ha giocato dieci gare e firmato tre assist.

Ausilio lo tiene d’occhio da tempo, ma il suo prezzo è salito troppo. E poi la concorrenza del Liverpool rende ogni tipo di pretesa di ingaggio abbastanza velleitaria da parte dell’Inter. La spunterà dunque Klopp. Per l’Inter è quasi una buona notizia, dato che ci sarebbe un pretendente in meno per Nicolò Barella.

Sul figlio di Lilian potrebbero inserirsi anche il Borussia Dortmund, il Real Madrid e il Manchester City. A quel punto partirebbe un’asta e il prezzo salirebbe a dismisura. In Francia scrivono che il Nizza potrebbe anche partire da una base di 40.

Un centrocampista a zero per l’Inter

L’Inter dovrà prendere per forza qualcuno a centrocampo l’anno prossimo. Gagliardini si svincolerà, Asllani potrebbe essere girato in prestito e Marcelo Brozovic potrebbe volare a Barcellona (rimarrebbe a Milano solo se il nuovo allenatore dovesse essere un suo estimatore, come Conte, per esempio).

Come anticipato più volte, il preferito di Marotta e Ausilio sarebbe Frattesi del Sassuolo. Ma per meno di 30 milioni l’affare non può essere concluso. A questo punto, Marotta potrebbe provare a portare a Milano l’ennesimo parametro zero. Piaciucchia Pereyra dell’Udinese. Un giocatore che per tecnica ed esperienza può essere un’ottima riserva.

Come obiettivo, sarebbe a portata. Roberto Pereyra fa infatti parte della scuderia di Pastorello (un agente in ottimi rapporti con l’Inter) e conosce benissimo Marotta, che al tempo lo gestì alla Juventus. Ma può anche darsi che l’argentino rinnovi con l’Udinese per continuare a essere titolare, anche in ottica di un probabile accesso in Europa League.